【防疫措施】醫管局啟動第三階段病床調動　明起轄下部分普通科門診暫停或減少診症時段

▲ 醫管局啟動第三階段病床調動，明起轄下部分普通科門診暫停或減少診症時段。（資料圖片）

醫管局表示，因應疫情發展及確診個案持續上升，已啓動第三階段病床調動計劃，預留更多病床及調動更多人手照顧新冠病人。為了集中資源抗疫，公立醫院需要減少部分非緊急服務，受影響的包括部分非緊急手術、日間及門診服務，部分病人的治療亦需要延期。

醫管局發言人宣布，為集中人手和資源以進一步加強指定診所及遙距診症服務，支援社區的確診病人，醫管局轄下部分普通科門診診所會由明日（29日）起調整服務，包括暫停或減少部分診所的診症時段。

偶發性疾病病人可到其他普通科門診診所或私家醫生求診，至於已預約於有關診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。詳情已列於附表。

另外，政府會發短訊通知已預約於有關診所接種新冠疫苗的市民最新的服務安排。有關深喉唾液樣本收集包派發及收集服務的調整，可瀏覽網頁。

發言人補充，希望公眾理解，醫管局現時正全力抗疫，必須因應疫情發展調整部分服務。醫管局會繼續密切監察情況及服務需求，如果疫情繼續惡化，醫管局有需要進一步減少服務，以調動更多病床及人手抗疫。

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記者：黃穎津