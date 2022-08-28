【新冠疫苗】2小童染疫情況嚴重楊何蓓茵表示「心情沉重」　籲助長者及幼童安排接種

▲ 楊何蓓茵籲助長者及幼童安排接種。（林宇翔攝）

公務員事務局局長楊何蓓茵今早（28日）出席香港婦女動力協會等在彩雲社區中心舉行的「長幼新冠疫苗接種日」，希望更多市民響應和推動疫苗接種。

她指出，現時約有超過25萬沒有感染記錄的人接種第2劑疫苗後超過180日而尚未接種第3針，呼籲大眾要幫助家人，特別是年長和年幼一輩安排接種疫苗，並要了解一下他們前後共接種了多少劑疫苗，而自己也要打齊針做好保護。她又稱若得悉有長者、親友或鄰居未接種疫苗，請鼓勵並協助他們預約接種疫苗。

本地單日確診個案再逾8,000宗，兩位確診小童情況嚴重。楊何蓓茵表示「心情沉重」，因為疫情處於上升趨勢，重申任何人包括家長切勿忽視新冠病毒可在兒童和年長一輩身上導致嚴重症狀，只有接種新冠疫苗才能減低染疫後重症、死亡或嚴重後遺症的風險。

楊何蓓茵呼籲，滿6個月大的幼童現時已可以接種新冠疫苗。家長帶同年幼子女到衞生署轄下28間母嬰健康院接受服務時，亦可同時接種科興疫苗。由明日起，所有6個月至3歲的幼兒均可在5間指定母嬰健康院（西灣河母嬰健康院、鄧志昂母嬰健康院、藍田母嬰健康院、馬鞍山母嬰健康院和仁愛母嬰健康院）預約接種科興疫苗。

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記者：黃穎津