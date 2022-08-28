【強制檢測】將軍澳安寧花園4座9人違強檢令　3人被罰1萬元

▲ 將軍澳安寧花園4座9人違強檢令，3人被罰1萬元。（曾耀輝攝）

公務員事務局今日（28日）聯同將軍澳警區和衞生署在將軍澳一幢早前被納入強制檢測公告的大廈進行執法行動。行動由今日約上午8時30分開始，至約上午11時30分結束。

由今日約上午8時30分起，將軍澳安寧花園4座的受檢人士被要求出示根據政府早前就該大廈發出的強制檢測公告期限內，曾接受新冠檢測的檢測結果電話短訊或相關證明。政府派員於該幢大廈出入口查核受檢人士的檢測證明，確認他們是否已按有關要求進行檢測。

政府在行動中共檢查了403名受檢人士，其中9名人士違反強制檢測公告，政府已向該等人士發出強制檢測令，要求他們於指明期間內接受檢測，並向其中3人發出10,000元定額罰款通知書。

政府發言人表示，感謝大部分受檢人士遵守強制檢測公告，通力合作共同抗疫。政府會繼續嚴格執法，所有受檢人士須遵從強制檢測公告。任何相關人士如未有遵從強制檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第五級罰款（50,000元）及監禁6個月。

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記者：黃穎津