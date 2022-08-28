【新冠肺炎】6歲女童染疫後現重症癱瘓　腦腫脹腎衰竭昏迷留醫ICU

▲ 澳洲一名6歲女童在日前確診後，出現罕見嚴重徵狀。

新冠肺炎疫情持續，澳洲一名6歲女童在日前確診後，出現罕見嚴重徵狀，包括腦部及脊椎腫脹，更有腎衰竭情形，不能說話行走，一度留醫ICU，所幸經治療後已逐漸康復，並已出院休養。

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據外國媒體《每日郵報》報道，澳洲6歲女童Mikayla Sullivan在今年7月，突然因腹痛送院，抵達醫院後就急速惡化，倒地不起，在接受新冠病毒檢測後才發現她確診，並同時診斷出胃炎。

女童留醫4天後出院回家，卻不能說話或行走，媽媽當時只以為女兒是太勞累。直到第二天，醫院致電表示她的症狀「不正常」，需立即覆診，並在昆士蘭兒童醫院接受MRI檢查，發現女童的腦部及脊椎都出現腫脹。

▲ 澳洲6歲女童Mikayla Sullivan。（圖片來源：GoFundMe）

女童再度入院治療，情況未見好轉，甚至出現腎衰竭，陷入昏迷。然而幸好在醫療團隊治療下，經4星期治療終康復出院。而家人亦有在網上募捐平台GoFundMe，為女童籌組醫療費及休養費。為女童治療的醫療團隊由5名醫護所組成，他們表示從未見過新冠肺炎可引發這種反應，而女童的媽媽也表示，女兒在確診前很活潑健康，本身沒有自身免疫疾病。

常見兒童長新冠症狀

小朋友感染新冠肺炎後，即使康復亦有機會出現俗稱「長新冠」的新冠肺炎後遺症，且一般會持續至少3個月。

根據在歐洲、亞洲、澳洲和南美洲進行的21項早期研究數據顯示，參與研究的80,071名確診18歲以下人士中，有25.24%兒童和青少年出現至少4至12周持續性症狀，有關症狀均在康復後12周內發生。

當中最普遍症狀為情緒問題達16.5%，其次為疲勞、睡眠障礙，分別有9.66%及8.42%。其他常見的問題呼吸困難、咳嗽、皮膚出汗過多、瘙癢、脫髮和腹痛、便秘、腹瀉、嘔吐等。

香港兒科醫學會會長葉柏強表示，過往亦有不少病人在感染病毒如麻疹，疱疹等後會出現長期後遺症，而「長新冠」是新冠肺炎的後遺症，常見的病徵包括容易疲勞、運動量和心肺功能下降、精神情緒、學習專注和協調能力等受影響，症狀可以維持3個月或以上。

根據馬來西亞衛生部門資料，常見的新冠肺炎後遺症如下：

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責任編輯：羅嘉欣