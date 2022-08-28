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【癌症殺手】酒精或釋放損害DNA物質致乳癌　英國調查：逾8成女性不知飲酒可致癌

健康 14:54 2022/08/28

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有英國調查指出，酒精或釋放損害DNA物質致乳癌；逾8成女性不知飲酒可致癌。

在癌症成因中，許多是由飲食引起。有英國研究指出，酒精會釋放損害DNA的化學物質，引起癌症；而有逾8成女性不知道飲酒可導致乳癌。

最新影片：

英國南安普敦大學 （University of Southampton）訪問了238名正進行乳癌診斷的人，包括103名求診女性、102名進行篩查的女性，及33名乳房健康中心職員。3批受訪者中，只有職員有逾半人數知道酒精會令患癌風險增加。就整體而言，每5名女性就有4名不知道酒精可引致乳癌，即逾8成人不清楚兩者間的關係。

酒精可促腫瘤生長

研究人員相信，5-11%的乳癌個案是由飲酒引起，因酒精會提升荷爾蒙水平，釋放損害DNA的化學物質，促進腫瘤生長。比起滴酒不佔的女性，在1000名每日飲1或2大杯酒 (6 unit) 的女性中，就有可能增加27宗患癌個案。 

只有少數人了解可致癌因素

調查中，還有約1/3的女性表示，若知道如何預防癌症，她們會更願意進行篩查。但也有少於30％的女性了解肥胖會增加患乳癌的風險；只有一半的女性知道吸煙是患癌的高危因素。

男性亦會患乳癌

乳癌並非女性獨有。台灣急診科醫生柯世祐曾在健康節目中表示，有男子因持續胸痛、胸悶求診，經檢查後證實罹患乳癌，半年後離世。同期的乳房腫瘤，男性死亡率更會比女性高41%。

點擊下圖睇清誘發和預防乳癌的食物：

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責任編輯：羅嘉欣

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