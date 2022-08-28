【喜劇天后】吳君如當年為理想投資《四面夏娃》　回憶艱辛點滴：從未後悔賣樓還債

▲ 吳君如憶起拍《四面夏娃》時的艱辛點滴。

吳君如昨日（8月27日）出席在M+舉行的第46屆香港國際電影節，香港名家講座以及簽書會，當年《四面夏娃》團隊的導演及編劇甘國亮、林海峰、美術指導文念中、伴侶陳可辛、囡囡和鄒凱光都有撐場，焦點影人揀選了君如10套電影重映，當中《四面夏娃》便是壓軸電影亦是焦點之一。

君如回顧自己過往的作品都說道：「我真係由少女時代演到《闔家辣》的姑媽。《四面夏娃》重映一事好神奇，始終係我第一部監製的電影，當時找來了林海峰、甘國亮、文念中等人，全部都是大師級，又沒有重播過，所以非常值得再入戲院睇戲。」

君如講道自己全靠着一股傻勁去製作《四面夏娃》，她坦言：「拍攝時資金不足，要自己去酬錢，記得當年收工仍在簽支票給各工作人員，獲得了『簽cheque夏娃』的稱號。」

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從沒後悔賣樓還債

講座上，君如細說當中的艱辛點滴，她說：「《四面夏娃》是我人生的轉捩點、置之死地而後生的產物，當時我拍了好多搞笑片，開始覺得受不了，24小時拍3組戲，拍到不知道自己在做甚麼。所以下定決心要轉型，雖然最後蝕錢蝕到入肉，要賣樓還債。不過從未後悔，年青就要多嘗試，錢可以再搵。」

最後結束講座君如便馬上開始簽書會，會上有不少影迷帶來收藏多年的紀念品，君如特別講道：「影迷收藏了我們現在都不會拿出來看的Blue-ray、DVD，以前的碟印了很多精美的相片、紀念品，我也大嚇一跳。」

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