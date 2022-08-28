【呼籲捐肝】17個月大男嬰膽管閉塞細菌入肝命危　港爸懇求善心人捐肝：好心痛

▲ 本港17個月大、患有膽管閉塞的男嬰皓勤（Dickan）因肝功能受損，急需換肝。

本港17個月大、患有膽管閉塞的男嬰皓勤（Dickan）因肝功能受損急需換肝，惟輪候一年仍未遇上合適屍肝。目前Dickan情況更不樂觀，爸爸馬生接受TOPick訪問時稱，細菌已入侵Dickan肺部，現時Dickan持續發燒不退，情況危在旦夕，希望O型血的有心人士可捐肝，幫助兒子度過難關。

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馬生受訪時表示，Dickan目前仍在深切治療病房（ICU）留醫，情況不樂觀。馬生指Dickan現時的情形是「細菌入肺，發燒許久不退，很疲累渴睡」，而他坦言最怕兒子陷入昏迷狀態，並對兒子的情形感到心痛，希望適合的人士能盡量幫手。

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膽管重組手術不成功

Dickan剛出生時因為黃疸久久不退，到醫院就醫發現患有膽管閉塞，馬生當時感到很突然，醫生告知，這病與遺傳無關，本港每年約有9至10名初生嬰兒罹患此病，而Dickan就不幸地患上此病。

兒子在2個月大時接受膽管重組手術，惟手術不成功，肝功能沒有轉好，隨著孩子愈來愈大，肝功能更是每況愈下，身體更出現嚴重的問題，包括腹腔內大量積水、膨隆緊繃，同時，肝功能不佳讓身體無法吸收營養，加上肝臟腫脹頂住胃部，需插胃喉。

Dickan已輪候一年還未遇上適合的屍肝，馬先生亦因患上高血壓和脂肪肝，不適合捐肝。而媽媽早年患過一場大病，加上與孩子的血型不相配，因此亦無法捐肝。

爸媽希望O型血有心人士考慮捐肝救助Dickan，令兒子重獲健康。而成人只需捐出大約6分1左肝臟，條件符合有意者可聯絡瑪麗醫院肝臟移植科（2255 3838）。

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責任編輯︰陳昊淋