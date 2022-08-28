【死亡個案】再多10人染疫後離世　當中6人未打齊針

▲ 醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業。（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（28日）交代最新疫情。

李立業指，現時有2,453人在公立醫院留醫，339名為新增確診病人，新增呈報10名危殆病人及9名嚴重病人，現時合共有43名危殆，當中13名危殆病人正接受深切治療，另再增10人離世，涉8男2女，年齡介乎62至99歲，其中6人未打齊3針疫苗，沒有人來自院舍。

5位離世病人離世原因疑與新冠有關：

99歲女病人，已打2針，8月22日經伊利沙伯醫院急症室入院，當時發燒氣促，血含氧量跌，入院需要氧氧治療。

85歲男病人，已打2針，有糖尿病及冠心病。8月27日因氣促經聯合醫院急症室入院，血含氧量跌，要高濃度氧氣治療。

83歲男病人，已打3針，有直腸癌。7月16日因發燒、肚痾及血壓低經伊利沙伯醫院急症室入院，疑因細菌入血導致血壓下跌。他情況穩定，因外科問題由伊利沙伯醫院轉往黃大仙醫院。他在8月1日、4日及26日曾3次核酸檢測陽性，相信是後期個案，可能有機會是第二個感染，不肯定是否為院內感染，但傾向不是。

91歲男病人，無打針，有鼻咽癌及心房顫動。7月20日因發燒及肺炎經瑪嘉烈醫院急症室入院。其後他情況好轉，轉往北大嶼山醫院復康，之後情況反覆，在8月14日轉往伊利沙伯醫院，8月26日發現確診，情況陸續轉差不治。

94歲男病人，已打2針，有貧血。8月19日因發燒、氣促、血含氧量低經仁濟醫院急症室入院。

5位離世病人相信離世原因與新冠未必有關：

82歲男病人，已打3針，有冠心病，8月26日因撞傷頭及跌倒經聯合醫院急症室入院。腦掃描有出血情況，於伊利沙伯醫院腦外科留醫，入院篩查發現陽性，腦部問題持續轉差離世。

69歲男病人，已打3針，有末期前列腺癌。8月5日因身體虛弱及撞傷頭經天水圍醫院急症室入院。他於屯門醫院腫瘤科留醫，8月15日陽性，8月26日疑因內出血情況轉差。

62歲男病人，已打2針，有肝癌，昏迷送院搶救無效。

66歲男病人，已打3針，有高血壓，在街暈倒送往東區醫院急症室搶救。

80歲女病人，已打2針，有肚痛，翌日昏迷送往廣華醫院急症室急救無效。

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記者：黃穎津