【共創明Teen】陳國基：下月起透過學校及地區提名學生參加　不排除日後增加名額　

▲ 政務司司長陳國基。（資料圖片）

政務司司長陳國基率領的「弱勢社群學生擺脫跨代貧窮行動小組」，日前推出「共創明TEEN計劃」，為2,000名居於劏房的初中生，提供財政支援及師友配對。陳國基表示，下月起透過學校及地區提名學生參加計劃，不排除日後增加名額。

陳國基今（28日）接受電台訪問透露，商界承諾捐出的金額已遠超計劃原定的開支2,000萬元。他又表示，收到不少意見指2,000名額並不足夠，惟當局的憂慮是協助學生的友師人數的不足夠。

「因為友師很重要，亦是比較大的承擔，因為如果我們要帶著個小朋友、帶著個青少年，一年來要教他們事，要與他們聊天，都很希望友師能夠是一個很有奉獻心的人，很有愛心的人，又願意與人分享，真的是全心全心幫他們。」他說，希望友師至少每月與學生聯絡一次，如果日後友師人數足夠，不排除擴大名額，或考慮以小組形式推行計劃，例如兩個友師帶著5至6個學生，政府會檢討是否可行。

陳國基又提及，根據統計，劏房初中生之中大約六成半是新移民；大約兩成是小數族裔，香港土生土長的家庭相對而言較少，需面適應語言方面的困難，令他們自信心下降，形成惡性循環，久而久之影響他們的發展。他表示，希望會透過計劃教導初中生人生規劃及理財技巧，並擴闊他們的視野。

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記者：陳葆琳