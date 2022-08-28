【舊樓維修】韋志成稱維修自住物業津貼未獲充分利用　籲業主未雨綢繆為維修儲錢

▲ 韋志成稱維修自住物業津貼未獲善用。（資料圖片）

市建局行政總監韋志成今日（28日）發表網誌指，市建局自2020年7月2日起，接手由房協管理的「有需要人士維修自住物業津貼計劃（前稱：長者維修自住物業津貼計劃）」，2年內已批出逾6,000宗申請，涉約2.5億資助津貼。他分析，只有約1成津貼用於與結構安全相關的維修工程，認為申請者未有善用津貼，建議勿忽視結構構件重要性，同時要為公用地方維修工程儲錢。

另外，他又透露擬在市建局項目先行採用「優化版」公契，釐清大廈「公用部分」的定義以及相關維修保養權責，以減低業主和法團在維修責任上的爭拗。

維修自住物業津貼僅約1成用於室內結構安全

「有需要人士維修自住物業津貼計劃（維修自住物業津貼）」2年內批出逾6,000宗申請，涉約2.5億資助津貼。市建局行政總監韋志成在網誌分析，有大約6成的資助金額用於單位室內的工程、約4成金額用於支付維修大廈公用地方費用、僅約1成用於與結構安全相關的維修工程。

韋志成指，以上數據反映，很多在結構安全上有需要進行改善工程的業主，未有充分利用「有需要人士維修津貼」，為單位內部做好結構上的維修保養。

數據亦反映，雖然現時已有為樓宇公用地方而設的專屬樓宇復修資助計劃，但部份完全沒有為維修工程儲錢的業主，獲取資助後仍然無力承擔維修費，需要動用「維修自住物業津貼」的資助來應付。

由於「維修自住物業津貼」每宗個案的資助額以8萬元為上限，結果可用於室內結構工程的津貼便大幅減少，甚至需要放棄進行部份室內工程。韋志成認為，業主不能忽視為大廈公用地方的維修工程儲錢的需要。

市建局擬推「優化版」公契 釐清大廈公用部分維修權責

舊樓維修難在「錢」，亦難在「權責」。韋志成指絕大部分1987年前落成的舊樓，大廈公契未有提及「公用部分」或清晰界定「公用部分」所指的地方，導致當「公用部分」需要進行維修時，便出現權責不清、問題拖延未能處理的情況。

雖然現有條例已有一定大廈公契指引，但為免有關情況再現，市建局將有旗下項目採用就「公用部分」作更清晰定義以及列明權責的「優化版」公契，以減低業主和法團的爭拗。相關工作將適時公布。

韋志成最後指，明白不少舊區居民居住環境欠佳，希望市建局盡快重建。然而，即使市建局為某一舊區制定了重建時間表，亦不代表能在短期內改善舊區居民的問題。他認為，重建並非改善居住環境的僅有出路，因此，推動業主進行樓宇復修工作，亦非常重要。

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責任編輯：陳梓蔚