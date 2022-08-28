【3+4檢疫】陳國基指「3+4」檢疫實施後入境旅客翻倍　港府倡「逆隔離」冀與內地通關

▲ 政務司司長陳國基。（陳靜儀攝）

政務司司長陳國基今日（28日）在一個電台節目表示，近日確診數字持續上升，有機會重上過萬宗，即使收緊社交距離措施對防疫一定有效，但亦要平衡對民生及社會的影響，故他強調本屆政府防疫目標是要「精準」。

由今日起，參與8人以上聚會或宴會的人士須出示24小時內快測陰性證明。陳國基解釋，2枱人客若互相認識，脫下口罩走動時傳染機會最大：「希望市民合作，等確診數字降返落去，防疫措施可以再放寬返。」

陳國基又表示，與內地及外國通關「一直都係我哋的目標」，現時海外抵港人士改為「3+4」檢疫後，大大縮短隔離時間，且效果不俗，入境旅客人數已經翻倍，商界亦認為3日檢疫可以接受。

在和內地通關方面，陳國基指始終有內地政策考慮，望盡量能滿足要求做到通關，如提議以「逆隔離」方式，即讓港人在港隔離後前往内地，或增加港人前往内地名額，希望達致讓港人回到內地的目標。他又形容內地反應正面，希望很快可以在各方面有突破。

港府近日推出新防疫措施，當中包括70歲或以上確診者，如果只接種一針或以下疫苗，則需要強制入住社區隔離設施。陳國基稱，就過往經驗，的確有老人在感染後沒有用藥，導致悲劇發生。他指出，如政府得知這些長者的資訊，便能及時關注他們的身體狀況，如有特殊需要，政府亦會盡量滿足他們的需求，包括帶同照顧者隔離等亦可以考慮。

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記者：黃穎津