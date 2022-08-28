【我是現場】陳柏宇提攜後輩教唱功　王嘉儀台上拜會「大佬」

▲ 《我是現場》音樂會005

本地音樂會系列《我是現場》音樂會005為樂迷帶來陳柏宇聯乘王嘉儀這全新組合，昨晚（8月27日）二人於九龍灣國際展貿中心Star Hall首度合作，即挑戰高難度動作，唱出大量別人的歌，擦出教人意想不到的音樂火花，為樂迷帶來驚喜不斷的音樂異想Live Moments。

Jason與Sophy經過這次合作後亦變得亦師亦友，完Show後仍雞啄唔斷大談音樂經。

重新編曲耳目一新

有別於過去《我是現場》音樂會，今次Jason與Sophy除了獻唱如新歌《命盡頭》、《自然變態》等自己的作品外，他們用上超過一半的時間大唱別人的歌，如馮允謙《思念即地獄》、柳應廷《人類群星閃耀時》、鄭欣宜《先哭為敬》、Serrini《Let Us Go Then You And I》等。

當中很多歌曲更是重新編曲，給人耳目一新，但不講不知，決定好歌單時已是8月中的事，這次Jason與Sophy只用了個多星期去學習新歌，籌備過程極短，但Jason十分享受這次演出，說：「我唱到《人類群星閃耀時〉先開始入局冇咁緊張，不過今次個Show以音樂作主導，唱好多人哋嘅歌，可以改編都重新編曲，呢件事係非常大膽，因為唔係以娛樂出發而係以音樂性出發，我非常支持。」

Sophy也十分認同，並指與Jason合作，也令歌曲升華，說：「我自彈自唱自己的作品《深淵》，後段有Jason提升咗成件事，令首歌愈嚟愈澎湃，好正！係Live先可以感受到。至於唱人哋嘅歌，攞咗材料返嚟改編，演繹上會有唔同感覺，台上台下都可以好好享受。」

Jason與Sophy互相交流

經過今次合作，Sophy感受到Jason唱歌的功力深厚，當知道對方原來有學唱歌後，便很想跟對方的歌唱老師拜師學藝，怎料卻擺出大烏龍，她在台上自爆道：「我問Jason跟邊個學唱歌，佢話係側田，我聽到未覺異樣，同Jason講我都想跟側田學唱歌，點知原來佢係話吉田！」結果惹來全場爆笑。

另外繼台上Jason點名大讚，表示Sophy的歌可能不太主流，但透過今次合作，二人由不太熟到同台live，Sophy係好好，希望觀眾多認識她和她的音樂。

而Show後Jason與Sophy仍為演出作檢討，Jason指Sophy的歌聲其實有其特質，說：「Sophy嘅歌聲有好多好嘢喺裡面，除咗好薄嘅頭聲之外，亦有一啲真音喺度，之前聽佢嘅歌冇特別留意到，係好嘢嚟嘅！再做多啲Training，會可以再有唔同嘅Vocal。」

聽到Jason再次讚賞，Sophy即說：「今次袋咗好多嘢落袋，開頭唔識Jason，只係久仰大名，咁近傾偈做show第一次，但每次問佢關於舞台或者用聲嘅問題，佢都會幫手分析，呢樣嘢好少前輩會咁坦白同你分享。」

▲ Jason太太與囡囡到場支持。

音樂以外，Sophy直指Jason在其他方面都是大佬！她解釋道：「佢本身嘅氣場都係霸氣，所以嗌佢大佬，同埋佢好照顧後輩，例如綵排時佢會好爽快教我點樣可以做得更好，呢樣嘢就係大佬啦！但佢講嘢嘅方式又好似朋友，我覺得呢樣嘢係令我好開心，多謝！」

Jason聽到對方大笠高帽，即搞笑回應道：「我食漢堡包都有問佢食唔食，但其實冇預佢，哈！唔好客氣喇！我會Send返張單俾你。」