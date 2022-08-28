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【公屋供應】房委會擬東涌填海區建1.14萬伙公屋　料2030年落成

社會 16:20 2022/08/28

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房委會擬東涌填海區建1.14萬伙公屋。（資料圖片）

房委會擬在東涌填海區3個相鄰地盤建公屋，共可提供1.14萬個單位，供3.07萬人居住。3個項目擬於2024年第四季展開並於2030年落成。

房委會日前向離島區議會提交文件，表示將於近擬建東涌東站以北的填海區建公屋。項目涉及3個相鄰地盤（東涌第133A、B、C區），分別會建5座約40層高大樓、4座約38層高大樓、4座分別約33至37層高大樓。

3個項目分別會提供約6,300個、2,700個、2,400個公營房屋單位，供約1.7萬、7,290、6,480人居住。

3個項目將會為區內提供多項社福設施，包括：

  • 幼兒中心
  • 長者日間護理中心
  • 體弱長者家居照顧服務隊
  • 安老院舍暨長者日間護理單位
  • 中度弱智人士宿舍
  • 弱智/肢體傷殘人士輔助宿舍
  • 嚴重弱智人士宿舍
  • 嚴重殘疾人士護理院
  • 綜合職業康復服務中心
  • 展能中心

按現時的發展時間表，預計工程於2024年第四季展開並於2030年落成。

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責任編輯：陳梓蔚

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