【嚴重個案】沙田慈善護養院療養科病房4人染疫　17個月大男嬰情況仍然嚴重

▲ 政府交代最新疫情。（陳靜儀攝）

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業今日（28日）交代最新疫情。

沙田慈善護養院療養科病房發現有病人服務助理在8月22日確診，醫院展開接觸追蹤調查，發現再多3名86至98歲女病人確診，3名病人轉往沙田醫院接受治療，情況穩定。

李立業指，早前情況嚴重的10歲男童已由深切治療部轉往普通病房，需用低濃度氧氣治療，情況穩定。至於17個月大男嬰仍於兒童深切治療部留醫，氧氣可調低至2升，已沒有抽筋，但情況仍然嚴重。

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法 醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津