【東張西望】陳庭欣退休警父拯救輕生路人　「東張女神」Toby無懼姦斬令恐嚇：不退縮

▲ 「東張女神」陳庭欣父親英勇拯救輕生路人，兩父女一樣正義。

有「東張女神」之稱的陳庭欣（Toby）日前在社交平台限時動態分享一張與爸爸對話的截圖，截圖內容為陳父講述自己拯救別人的經過：

剛剛行過采頤花園天橋，搭巴士去有個呀叔擒左出圍杆，想跳落去。行過俾我攬番住，跟住叫人幫手抬番入嚟，叫人報警，我就走咗啦。

女兒Toby大讚爸爸英勇，並為對方感到驕傲：「Proud of my dad！」陳父聞後謙虛回覆「份內事」。不少網民大讚陳父行為見義勇為，果然有其女必有其父。

原來陳父早於數年前已獲頒好市民獎，Toby指可能爸爸是退休警員緣故，對警覺性及觀察力特別敏銳。從小就教她在街上行路不能只顧低頭，特別在這個世代大部分都是低頭族，需要時刻提起警覺，避免意外發生。

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獲封「東張女神」

Toby畢業於曼徹斯特大學，修讀環境學系學士課程。加入娛樂圈前，曾為伯樂（Bó Lè Associates）香港分公司的研究員，負責收集資料協助公司處理獵頭工作。

直至2010年參加香港小姐並勇奪冠軍，其後簽約成為TVB旗下藝人，參演過不少劇集拍攝，包括《踩過界》、《兄弟》、《陀槍師姐2021》、《換命真相》等。

而主持方面，TVB皇牌資訊節目《東張西望》亦是其代表作，繼承父親正義之心做「東張女神」。上月有《東張西望》女主持收「姦斬令」恐嚇，事件爆出後令劇組上下人心惶惶，但主持之一的Toby對此表示不會因這個信息而退縮：「《東張西望》上下一心，唔會因為收到呢啲信息就退縮。」

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生活富貴

Toby入行前與家人同住九龍灣啟晴邨，故曾被稱「公屋港姐」。不過，自從加入娛樂圈後生活愈來愈高調，尤其與坐擁10億身家的彩豐行老闆楊振源（Benny）拍拖後，生活變得富貴，2020年底更搬到沙田九肚山洋房。

有指該單位以月租10萬元租住，實用面積約3003平方呎的洋房內，設有400平方呎花園、特大車庫、逾630平方呎天台，設施充足。

▲ （IG圖片）

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傳連環小三介入

除了現任男友Benny，Toby最為人曾與TVB藝人翟威廉拍拖5年後分手。二人再見亦是朋友，由昔日情侶關係昇華至好朋友。

在2017年，Toby被指跟有米大狀唐偉倫（Warren）拍拖。直到2018年6月認與Benny相戀，拍拖數年多次傳出婚訊消息。

到2020年底，突然爆出疑被「閨密」搶男友，同一時間又爆出醫學美容公司CEO方潔盈（Jathy），曾與Benny有一段情，更傳出女方疑懷孕想逼男方「食死貓」。但Toby以行動證明與Benny情不變，不時為男友品牌作出心出力作宣傳。

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