【第五波疫情】今增9708宗確診　相隔4個月再突破9000大關【不斷更新】

▲ 衞生防護中心交代最新疫情（陳靜儀攝）

本港第五波疫情嚴峻。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生和醫院管理局總行政經理（綜合臨床服務）李立業醫生今（28日）出席疫情記者會。

今增9708宗確診，包括9495宗本地個案及213宗輸入個案。

【16:46】

李立業指，私家醫院未有加床時間表，相信會商討，手上沒有普通科門診及專科門診受影響人數，指定診所及遙距診症會增加至3300，有需要會加大，遙距診症不錯，亦有減輕指定診所壓力，未有使用量數。

除中大醫院接收24名新冠病人，私家醫院集中接收非新冠、相對穩定病人，不論內科及需要手術都有，涵十分闊，聯網內病床調動上是受人手，轉至隔離病房的能力有多大影響。

李立業又指北大嶼山醫院香港感染控制中心（HKICC）及亞博館（AWE）有協同作用，前者有750張床，後者有200張床在運作中，主力接收醫院轉送確診者，在館內都可接受治療及診症，「呢兩個社區治療設施都係好似醫院咁，有醫生巡房有護理，如抽血、X光服務。」AWE會有多兩個作用，包括讓社區確診長者隔離，及接收隔離設施如竹篙灣中比較複雜個案，目前已有接近800位病人在HKICC及AWE留醫。

【16:46】

開學在即，張竹君指學校是聚集地方，或有傳播，故師生每日都應先快測，避免將病毒帶到學校。

【16:46】

對於有酒樓設快測予市民即場檢測，張竹君建議市民在家及與他人保持距離再作快測。

李立業再解釋，私院接收公院病人率低是早期問題，涉對接及溝通上花多點時間，現時已有改善，覺得不應分是哪一方的問題。

醫管局提供的遙距診症及指定診所都是為新冠病人診症，隨第2期配額增至2200，現時在第3階段，配額會提升至3000，有需要會再調配。

【16:45】

對於2名染疫兒童出現重症個案，李立業表示，10歲男童已由深切治療部轉至普通病房，情況穩定，需低濃度氧氣；另17個月大男童已沒抽筋，現仍留醫深切治療部，情況嚴重，使用氧氣已可調低至2L。

【16:43】

相隔4個月再突破9000大關，張竹君表示，近日已見疫情上升趨勢快，形容破1萬宗是預期之內，故政府有推出新防疫措施，冀大家合作，如赴宴會前要快測，包括康復者。

在私院接收公院病人方面，李立業表示，在私院提供的364張病床中，公院病人已使用237張，形容有所上升，感謝私院幫助，認為大家目標一致。

【16:30】

今增9708宗確診，包括宗9495本地個案及213宗輸入個案。輸入個案個案中，89人在機場確診 、60人在抵港1至3日內確診，有51人抵港4至7日內確診，抵港8至10日內確診則有13宗。

院舍個案方面，昨有5間出現個案，包括：

西貢香港路德會社會服務處路德會黃鎮林伉儷第二安老院：1位院友

圓玄護養院暨長者日間護理中心（順利邨）：1位院友

屯門循道衛理楊震社會服務處：2位院友

新生精神康復會新生會大樓宿舍：1位院友

明愛樂頌宿舍：1位院友

因今日為假期，沒有學校呈報陽性個案。

在Omicron變種病毒新亞型方面，8月25日個案中，疑染Omicron BA.4或BA.5個案佔整體個案比例升至50.5%，BA.2.12.1則為7%。

現時共2453名病人正在留醫，339名為新增確診病人，多10危殆9嚴重，共43人危殆、41人嚴重；今多10宗死亡個案，其中6人未打齊3針，當中只有5人打了兩針，一人一針未打。死亡個案中，有5人死因與染疫相關，餘下離世者死因與感染新冠關係比較低。詳情請看：下一頁。

公立醫院病房群組方面，沙田慈氏護養院療養科病房有一名病人護理員於8月22日確診，其後多3名女病人確診，全部情況穩定。

李立業表示，調整服務上，因個案上升，為加強指定診所及遙距服務，部分普通科門診會減少服務，包括減診症時段、公立醫院非緊急手術及日間手術都會減少，籲市民明白局方正全力抗疫。

偶發性疾病病人可到其他普通科門診診所或私家醫生求診，至於已預約於有關診所覆診的長期病患者，請按原定覆診日期，帶同預約便條及身份證前往指定的藥物補充診所取藥。

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記者：鄧凱文