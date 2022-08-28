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【獎門人】炎明熹玩遊戲驚到瘋狂飆高音　麥美恩扮光頭佬露胳肋底毛搶鏡

娛樂 17:12 2022/08/28

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今晚（8月28日）播出的《開心無敵獎門人》第5集，繼續由「獎門人」曾志偉帶領「元祖獎老」錢嘉樂、阮兆祥、以及「新獎老」麥美恩、程浩駿、吳嘉儀擔任主持。

這集集嘉賓分別為「聲夢傳奇隊」的森美、炎明熹（Gigi）、張馳豪（Aska）、黃奕斌（Hugo）、林智樂（Felix）、冼靖峰（Archie）、何晉樂（Rock）、孫漢霖（火雞）、蔡愷穎（Lolita）、潘靜文（Sherman）、文凱婷（Aeren）、林沚羿（Venus）及林君蓮（蓮姐），以及「J2ers隊」的C君、陳國麟、施焯日、廖慧儀、胡敏芝、吳兆麟、倪嘉雯、黃紫恩、蔡景行、布樂文、伍韻婷、葉靖儀、陳欣茵、馮子亮，合共27位嘉賓。

麥美恩造型十分搶鏡

Gigi超緊張

這集開場已十分熱鬧，身為唱家班的「聲夢傳奇隊」大晒功架，以Acapella形式唱出《獎門人》主題曲，「J2ers隊」則大晒Rap功順道宣傳J2，認真識把握時機。

今晚首度重現的經典遊戲「開心無敵爆大波」笑料十足，打頭陣出場的Gigi被大波波嚇到失晒魂，期間瘋狂飆高音兼唱歌，盡顯火星人本色。

事後緊張到爆汗的Gigi以衫袖抹去嘴上的汗，但由於動作相當滑稽，惹得森美爆笑問道：「你做乜聞胳肋底？！」同隊的Sherman則挑戰要講出「初吻冇可能發生嘅地方」，Sherman連環爆出「靈堂」、「樂小姐間房」等鬼馬答案。

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胡敏芝一個救全家

在「開心無敵估歌仔」中，「聲夢傳奇隊」再次展現音樂天分，連續估中4首歌，眼見「J2ers隊」食白果，獎門人好心給他們機會反擊：「最後一題答中，就當你哋贏！」

結果胡敏芝成功估中答案「一個救全家」，其他J2ers即時將她拋起慶祝，氣氛熱鬧。

「開心無敵大電視」環節同樣搞笑，慘遭圍攻的C君被指是「哈比人」及「粉腸」，陳欣茵不顧形象發出姣爆聲音扮「綠茶婊」，Gigi則放下偶像包袱扮豬叫，十分落力。

胡敏芝立功。

去到觀眾最愛的「開心無敵彈遮遮」環節，森美與C君組隊出戰，但兩人頻頻答錯問題硬食淋雨酷刑。

向來鬼主意多多的森美竟「開外掛」拿出私家遮，最後被獎門人發現兼沒收，非常過癮。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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