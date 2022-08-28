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【糞便顔色】醫生教從6種糞便顔色看健康　3種顏色恐是腸癌胰臟癌

醫生診症室 17:23 2022/08/28

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醫生教從6種糞便顔色看健康。

身體排出的廢物，某程度上也能反映健康。台灣有家庭科醫生，近日在當地節目指出6種糞便顏色，代表身體可能出現某些警號，需要留神。

最新影片：

據台灣節目《健康2.0》，家醫科醫師陳欣湄指出，糞便的組成是來自食物殘骸、腸胃道細胞的脫屑及胰液或膽汁，當這些組合其中一部分出現狀況，糞便顏色就會與平常不同。她並列舉了6種糞便顏色，代表身體可能出現的警號，甚至有機會是癌症徵兆。

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陳欣湄表示，當胰液或膽汁出現阻塞，糞便會變得淺色如灰白色、甚至會帶點黃色，都要特別小心。而如果腸胃道有任何出血情形，糞便也會有不同顏色變化。但她亦提醒，曾有患者的糞便潛血檢查結果明明已出狀況，卻遲遲未就醫，原因是他每天觀察糞便顏色，自認為「沒問題」，以為報告寫錯。因此，陳欣湄也指出糞便顏色僅可作參考，如有任何問題，應進行檢查才準確。

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責任編輯：羅嘉欣

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