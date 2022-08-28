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【防疫措施】本周五起院舍員工進入院舍前須隔日一檢　30天內曾確診可獲豁免

社會 17:18 2022/08/28

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本周五起院舍員工進入院舍前須持48小時核酸陰性證明。（資料圖片）

政府宣布，安老院、殘疾人士院舍和護養院員工下月2日起進入院所前，須在當天或之前兩天內，進行一次新冠核酸檢測。

院舍員工如在進入院所當天前30天內取得核酸檢測或快速抗原測試陽性結果，並可出示載有陽性檢測結果的電話短信通知，或在政府2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統申報後獲發的電話短信通知或隔離令，則無須按規定進行檢測。

院舍員工可到社區檢測中心、臨時檢測中心、流動採樣站、政府為院舍安排的化驗所進行檢測。他們也可透過院舍自行安排的醫護人員或受訓人員採集樣本，再經政府認可化驗所檢測，或自費自行到認可化驗所進行檢測。 

發言人強調，相關人士如未有遵從檢測公告，可處定額罰款10,000元，並會收到強制檢測令，須於指明期間內接受檢測。

社會福利署和衞生署會發信通知各院舍有關安排和要求。院舍經營者須備存員工接受指明檢測的紀錄和結果，以配合社署核查。

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記者：黃穎津

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