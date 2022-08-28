【不孕危機】結婚5年不孕遭丈夫責備　32歲妻賭氣外遇懷胎證生育能力

▲ 結婚5年不孕遭丈夫責備，32歲妻賭氣外遇，懷胎證生育能力。

不少已婚夫婦都渴望生育子女，但求子之路未必順遂，切勿將責任只推向一方。有醫生分享稱一對已婚夫婦多年來未有所出，丈夫卻全怪責於妻子身上，結果妻子一氣之下外遇並懷孕，以此證明自己生育能力正常。

最新影片：

綜合外國媒體報導，馬來西亞一名家庭醫生在Twitter「Dr_Ahmad_RZ」發文分享，指有孕婦前來要求墮胎。問診期間得知，原來該名32歲婦女與丈夫婚後5年未曾懷孕，丈夫常指責她「不孕」，但丈夫卻從未做過身體檢查。言論壓力下，該人妻受到極大的負面情緒影響，因此一氣之下，瞞著丈夫外遇，隨便與另一男人發生性關係並懷孕，以此向丈夫證明自己生育能力正常，「不孕」問題不在她身上。

事後要求墮胎被拒

而該婦女懷孕後便要求墮胎，醫生檢查後發現孕婦與胎兒的健康良好，因此不符合墮胎條件，拒絕了孕婦的墮胎要求。孕婦最後被轉介給輔導員，尋求更好的解決方案。醫生以此案例告誡所有已婚夫婦，不要給予伴侶過度的生育壓力，最後無辜在婚姻中成為受指責的對象，導致驚人行為。

不孕因素男性佔50%

世衛估計，全球9%夫婦受生育問題困擾，其中男性因素佔50%。台灣婦產科醫生陳保仁亦曾在健康節目中分享個案，指一對30多歲夫妻婚後2年未有懷孕，求診後發現妻子的輸卵管、卵巢等功能一切正常，但丈夫卻有大男人主義，不肯做精液分析，更強調自己前幾任女友都有懷過孕，自己一定沒有問題。結果發現該人夫的精液裡「清清如也」，一隻活的精蟲也沒有，再轉介到泌尿科，證實人夫「精子連蟲頭也沒有」。最後得知是因其幼時患「腮腺炎」，影響了精蟲的表現。

健康飲食助提升精子質素

台灣泌尿科專科醫生陳偉傑、羅詩修，以及香港仁安醫院婦產科顧問醫生廖琳娜均指出，不健康的生活習慣都會影響男性生育率。醫生們分享養精貼士，教維持精子健康需攝取的營養素：​​​​​​

▼ 點擊圖片放大 +4 +3

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://bit.ly/3we1pJ8

責任編輯：羅嘉欣