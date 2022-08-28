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【快速測試】3區污水呈陽性當局派23萬快測包　涉深水埗蘇屋邨、南區悅海華庭等

社會 17:32 2022/08/28

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3區污水呈陽性當局派23萬快測包，涉深水埗蘇屋邨、南區悅海華庭等。（資料圖片）

政府今日（28日）表示，因應以下各區的污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，房屋署及當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約23萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者：

  • 九龍城區 — 欣圖軒及落山道與江蘇街附近一帶住宅
  • 深水埗區 — 蘇屋邨、美孚新邨第一至三期
  • 南區 — 漁安苑、悅海華庭、深灣軒、鴨脷洲中心、金發大廈、南區．左岸、華富（一）邨及華富（二）邨

以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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記者：黃穎津

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