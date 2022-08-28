【好聲好戲2】姜麗文與爸爸秦沛隔空罵戰　蘇韻姿聲演《宮心計》向高難度挑戰

▲ 《好聲好戲》推出第二季。

無綫節目《好聲好戲》推出第二季，將於明日（8月29日）起播出。第二季由阮兆祥及上季殺入三強的馮盈盈擔任主持，評判團方面，製作組除邀得汪明荃擔任固定主席評判外，每輪比賽亦會邀請不同的殿堂級劇集監製、資深電影工作者及配音員擔任評判。

汪明荃任主席評判

賽制方面，12位參賽藝員將分成3輪作賽，每輪比賽共有3個回合。

每一輪競賽，4位參賽者藝員先要通過自選及指定技巧片段接受配音考驗，之後再接受資深專業配音導師龍天生及黃鳳英調教，提升技能後再返回舞台爭取出線席位，並於最終回舞台爭奪總冠軍殊榮。今季的畢業作品亦別具份量，據知除了是全港電視首播外，更屬荷里活鉅製級電影。

首周出賽藝人分別為蘇韻姿、戴耀明、姜麗文及袁偉豪，主席評判有汪明荃、金牌監製潘嘉德及專業配音員林國雄，其他評判團成員有配音員張頌欣、李凱傑、曹啟謙、陸惠玲、龍天生、黃鳳英、宋宛穎及楊潮凱，宋宛穎及楊潮凱更是首輪打氣團藝人。

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▲ 其他評判陣容有張頌欣（上排左起）、李凱傑、曹啟謙、陸惠玲、龍天生（下排左起）黃鳳英、宋宛穎、楊潮凱。

姜麗文與秦沛隔空罵戰

在首回合的自選聲演環節中，可謂已經「戲」聲四起，兩位外國回流女將更出乎意料地先聲奪人。自知中文水皮的蘇韻姿卻挑戰高難度、聲演楊茜堯於經典劇集《宮心計》中爆Seed一幕；姜麗文聲演《銀樓金粉》，特別之處是會與爸爸秦沛隔空罵戰。

賽前被睇高一線的實力甘草演員戴耀明，將聲演《巾幗梟雄》柴九一角、並重現經典對白「人生有幾多個十年」；袁偉豪則會化身神劇《大時代》中的丁蟹角色大晒歪理。

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次回合的指定技巧配音環節，袁偉豪、戴耀明負責聲演「食飯傾偈戲」，蘇韻姿、姜麗文則聲演「哨牙妹冧豬戲」。

而曾為動畫《進擊的巨人》「米卡莎．阿卡曼」配音的張頌欣、及曾為劇集《機智女法醫》「安郡王」配音的李凱傑將在相關環節中作示範表演、大晒驚人實力，贏得全場掌聲。

第三回合的「拍檔聲演」同樣精彩，4位參賽藝人將分別邀請好友「坐陣」。

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