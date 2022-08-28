【劫殺案】移美52歲港人Uber司機7月遭劫殺　華裔女牙醫6天前遇害獲讚仁心仁術

▲ 自新冠疫情爆發以來，美國加州小西貢社區罪案頻生。

美國加州奧克蘭市（Oakland）是華人聚居地，亦有「屋崙華埠」（Oakland Chinatown）之稱。自新冠疫情爆發以來，當地小西貢社區（Little Saigon）罪案頻生。繼上月17日，一名52歲馮姓港人Uber司機遭劫車槍殺後，本月21日再有劫殺案發生，一名60歲華裔女牙醫遭槍殺身亡，引起社區居民憤怒，向市政府進行示威。

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今年7月17日約上午11時，從香港移民的52歲馮姓男子在劫案中不幸身亡。遇害的馮男是Uber送餐司機，當日他在家門口等待Uber送餐派單時，遭兩人持槍劫車身亡，而兩名疑犯現已落網。

馮男的未婚妻Judy接受ABC7 News訪問時表示，對二人被捕感到有點安慰。當地華人組織在馮男身故後，亦有為他的家人在網上募捐平台 GoFundMe設籌款，目前已籌逾 100,000 美元。

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而在8月17日凌晨，另有一名60歲亞裔婦女在家中睡覺時，被流彈擊中腰部，所幸送院沒有危及性命。據報，當時該名婦女家中附近正發生槍擊案，有人連開40多槍。

本月21日下午2時許再有人遇害，受害人是60歲的屋崙華埠知名牙醫徐麗麗，據案發現場閉路電視顯示，當時徐麗麗所駕的黑色私家車，停泊在東屋崙東第11街與第5大道交界附近路旁，一輛白色車駛至並停在其座駕旁，隨後有人下車搶劫，劫匪連開3槍再跳上車逃去，而徐麗麗就不幸遇害，事件震動社區。

徐麗麗曾就讀上海第二醫科大學口腔醫學院，來美後取得加州牙醫執照，一直在屋崙牙醫診所服務。據徐麗麗20多年的好友、屋崙牙醫林邦華（Harry Lin）表示，徐麗麗一直在幫助華埠社區，工作努力，並有上進、憐憫的心。而屋崙華促會（OCIC）籌委會主席莊錦鎮（Stewart Chen）稱讚死者仁心仁術、熱心公益。他並表示，她的死訊傳出後，當地居民非常悲痛。

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責任編輯：羅嘉欣