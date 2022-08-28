【好人好事】40名市民獲頒好市民獎　有物業管理員半年內拯救3名長者生命

▲ 物業總屋宇監督楊瑞蓮（左）在半年內，拯救3名長者的生命。（林宇翔攝）

警方今（28日）舉行2021年第二期好市民獎頒獎典禮，嘉許40名協助警方破案的市民，共15名保安或物業管理員獲獎，有物業管理員在發現建築工地材料被盜後，花一周時間翻查閉路電視片段，成功鎖定嫌疑人車輛，及後在該車輛再次返回工地欲再盜竊時，阻截車輛離去並報警，助搗破盜竊案；亦有物業管理員在當值時先後3次發現有獨居長者暈倒或中風，及時報警後成功救回他們的生命，獲「全年好市民獎」。

全年好市民獎得主、61歲的總屋宇總督楊瑞蓮，在葵涌石籬（二）邨服務約17年，多年來持續關心屋邨內獨居或行動不便的長者，更在前年12月至去年6月間救回3名長者的生命。她憶述，去年在大廈保安櫃位派發防疫物資期間，由於沒有看到一對長者夫婦的蹤影，深感不尋常便到他們的單位拍門，冀確保二人安全，惟當時聽到婆婆在屋內呼救，表示二人均跌在地上無法站起來，楊瑞蓮聞言便立即報警求助，雖然伯伯最終失救，但婆婆所幸無礙。另外，楊瑞蓮也曾在接獲住戶投訴或住戶家人的通知後，及時發現有兩名獨居伯伯在家暈倒，二人入院治療後也均平安無事。

楊瑞蓮表示，不時關心獨居長者時均會被嫌煩，但認為依然要給予他們多點關懷及關心，坦言「我寧願同佢地換鐵閘、維修門，都唔可以無左一條生命」，又指希望每位香港人均能互相守望相助，每人踏前一步，香港未來的彩虹也會更漂亮。

另外，41歲的物業管理經理馮偉亮亦獲好市民獎嘉許，他在2019年2月間發現建築工地的鋁管數量持續減少，花約1星期翻查閉路電視，鎖定嫌疑人的車輛，並在事發地點加裝閉路電視等，及後涉事車輛再重返工地時，便透過閉路電視監察其行為，確認其盜竊後即截停車輛並報警，該人其後被判盜竊罪成，判監8個月。

▲ 物業管理經理馮偉亮（右）機警搗破鋁管盜竊案。（林宇翔攝）

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記者：黃小冰