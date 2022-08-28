【儲印花】7-Eleven推出8款可愛迪士尼拉麵碗套裝　木製托盤+醬油碟+匙羹同步換購

▲ 7-Eleven推出一套8款拉麵碗套裝。（店家提供）

來到夏天尾聲，7-Eleven推出迪士尼、彼思、Marvel及Star Wars一套8款拉麵碗套裝，一口氣召集23位風靡全球的超人氣角色，包括米奇和米妮、唐老鴨、小熊維尼、鋼牙與大鼻、巴斯光年、三眼仔、鐵甲奇俠、蜘蛛俠、達斯維達（黑武士） 等，化身一套8款CP值極高的拉麵碗套裝系列。同場加映天然木製托盤、醬油碟及匙羹，配襯成一人前拉麵碗套裝，於8月31日7am起登陸7-Eleven，迪士尼鐵粉不容錯過。

▲ 4款天然木製托盤（7-Eleven提供）

由23位人氣迪士尼、彼思、Marvel及Star Wars角色組成的一套8款拉麵碗套裝系列，碗身容量約620ml，由陶瓷打造，耐受溫度0至100°C。8款碗身均印有各個角色的圖案，款款不同顏色，各有風格。套裝包括有實用性碗蓋及筷子各一件，碗蓋更可一物兩用當碟使用，盛載配菜，碗蓋亦設有間隔，可擺放醬汁及調味料，蓋上小半圓提手位更有角色圖案作小彩蛋，細緻可愛。 拉麵碗套裝更配有筷子，約19cm長，適合大人小朋友使用，筷子更可放置於碗蓋上的凹位，別具心思。

▲ 8款「醬油碟 +匙羹」（7-Eleven提供）

7-Eleven另設有周邊商品天然木製托盤、醬油碟及匙羹，精緻托盤以橡膠木為材料，質地堅硬有手感，分別刻有4款人氣角色圖案，包括唐老鴨、小熊維尼、三眼仔及蜘蛛俠，可作輕食碟，用作擺放點心、小食、蛋糕或麵包等，以及是拉麵碗套裝。而8款陶瓷製的醬油碟及匙羹上，亦分別印有8組角色。

換領詳情︰由8月31日7am起至10月11日，顧客於7-Eleven分店購物滿$20即可獲印花1張，其後每$10可獲多1張印花，如此類推。

兌換詳情︰由8月31日7am起至10月14日，儲齊12張印花加$84，即可隨機換購拉麵碗套裝兩套；或儲齊8張印花加$48，即可隨機換購拉麵碗套裝一套。

7-Eleven首次推出自選款式供yuu會員訂購，於8月31日12nn開始，以88,000 yuu積分自選4款拉麵碗套裝，限量名額200個，毋須儲印花即可換領。

記者︰黃依情