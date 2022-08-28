  • 30°C
香港時間 : 2022828日 (週日) 22:24
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星國高官訪港】新加坡副總理王瑞杰一連四日訪港　與李家超會面討論加強兩地合作

政治 21:40 2022/08/28

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑在其社交網站發帖，指自已現正身處香港。（王瑞傑Facebook相片）

新加坡總理府表示，新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰今日（28日）起一連四日到訪香港，並將與特首李家超會面，為李家超自今年7月1日出任特首以來，首位接待的外國領導人。

新加坡總理府指，王瑞杰今次訪港行程由今日展開，星期三（31日）結束，期間會與李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波，以及創新科技及工業局局長孫東會面。最後一天，王瑞杰會參與第七屆「一帶一路高峰論壇」的政策對話環節，今屆論壇將以「攜手共創新篇章」為主題。

王瑞傑今亦在其社交網站透露，現正身處香港。（王瑞傑Facebook相片）

根據新加坡總理府的新聞公佈所指，是次訪問是為了重申兩地的牢固關係，並討論如何進一步加強合作。王瑞杰的太太、總理府及外交部官員亦有同行。

王瑞杰今亦在其社交網站透露，現正身處香港，又指自己上次訪問香港已是2019年，即新冠肺炎疫情之前。王瑞杰上一次訪港為2019年5月，當時由前特首林鄭月娥接待。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：陳葆琳

相關文章

【施政報告】經民聯陸瀚民倡參考新加坡　研套現強積金助青年支付首期
20:17 2022/08/24
【施政報告】經民聯陸瀚民倡參考新加坡　研套現強積金助青年支付首期
【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制
12:26 2022/08/25
【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制
【外遊注意】新加坡8月29日起未打針入境旅客免檢疫　惟須出示陰性檢測證明
11:10 2022/08/26
【外遊注意】新加坡8月29日起未打針入境旅客免檢疫　惟須出示陰性檢測證明
【高層任命】鄭偉源獲任命為「一帶一路」專員　本月初因健康理由離任新聞處處長
16:42 2021/12/21
【高層任命】鄭偉源獲任命為「一帶一路」專員　本月初因健康理由離任新聞處處長
【環球貿易】一帶一路高峰論壇本月底舉行　80位沿線國家及地區政商人士參與
20:17 2022/08/18
【環球貿易】一帶一路高峰論壇本月底舉行　80位沿線國家及地區政商人士參與
消息：特首李家超下周三首訪粵　兩地或商減通關不便措施
15:36 2022/08/24
消息：特首李家超下周三首訪粵　兩地或商減通關不便措施

你可能感興趣

【施政報告】經民聯陸瀚民倡參考新加坡　研套現強積金助青年支付首期
20:17 2022/08/24
【施政報告】經民聯陸瀚民倡參考新加坡　研套現強積金助青年支付首期
【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制
12:26 2022/08/25
【新冠肺炎】若本港三分之一人口染疫與新加坡相若　議員指港府是否有理由調整防疫安排及限制
【外遊注意】新加坡8月29日起未打針入境旅客免檢疫　惟須出示陰性檢測證明
11:10 2022/08/26
【外遊注意】新加坡8月29日起未打針入境旅客免檢疫　惟須出示陰性檢測證明
孫東 創新科技及工業局 陳國基 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 新加坡 政務司 一帶一路 陳茂波 香港

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

【癌症警號】女子3年瘦10公斤驚患末期胰臟癌　醫生揭胰臟癌唯一早期徵兆
15:22 2022/08/27
【癌症警號】女子3年瘦10公斤驚患末期胰臟癌　醫生揭胰臟癌唯一早期徵兆
【東張西望】港男被「賣豬仔」到緬甸 親述園區似煉獄成功逃生過程
17:41 2022/08/27
【東張西望】港男被「賣豬仔」到緬甸 親述園區似煉獄成功逃生過程
【林家謙演唱會】造型師寸爆稱無聽C AllStar　許廷鏗深夜發文道歉
今日 11:45
【林家謙演唱會】造型師寸爆稱無聽C AllStar　許廷鏗深夜發文道歉