【星國高官訪港】新加坡副總理王瑞杰一連四日訪港　與李家超會面討論加強兩地合作

▲ 新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞傑在其社交網站發帖，指自已現正身處香港。（王瑞傑Facebook相片）

新加坡總理府表示，新加坡副總理兼經濟政策統籌部長王瑞杰今日（28日）起一連四日到訪香港，並將與特首李家超會面，為李家超自今年7月1日出任特首以來，首位接待的外國領導人。

新加坡總理府指，王瑞杰今次訪港行程由今日展開，星期三（31日）結束，期間會與李家超、政務司司長陳國基、財政司司長陳茂波，以及創新科技及工業局局長孫東會面。最後一天，王瑞杰會參與第七屆「一帶一路高峰論壇」的政策對話環節，今屆論壇將以「攜手共創新篇章」為主題。

▲ 王瑞傑今亦在其社交網站透露，現正身處香港。（王瑞傑Facebook相片）

根據新加坡總理府的新聞公佈所指，是次訪問是為了重申兩地的牢固關係，並討論如何進一步加強合作。王瑞杰的太太、總理府及外交部官員亦有同行。

王瑞杰今亦在其社交網站透露，現正身處香港，又指自己上次訪問香港已是2019年，即新冠肺炎疫情之前。王瑞杰上一次訪港為2019年5月，當時由前特首林鄭月娥接待。

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記者：陳葆琳