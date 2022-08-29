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【新任局長】文化體育旅遊三合一推動　楊潤雄稱助藝團產業化衝出香港

社會 00:01 2022/08/29

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（馮漢柱攝）

今屆政府新成立文化體育及旅遊局，新上任的局長楊潤雄認為，三大範疇合一管理可以互相帶動，發揮香港優勢，「透過協同效應、共同發展，可以帶動經濟及產業發展」。 

隨著西九文化區等地標落成，更多市民參與藝術活動，楊潤雄目標將本地藝術事業產業化，同時銳意在疫情後，帶領本地藝術界衝出香港，並將香港發展成為中外文化藝術交流中心，吸引外地同行招攬本地藝術人才北上交流，同時走向國際舞台發展。 

文化體育及旅遊局在眾人期待下成立，楊潤雄表示，政府決定將這三個範疇整合在同一個決策局，基於三者之間都有相近特性。他指文化與創意產業，都代表香港社會的文化內涵，而文化及體育大型活動，亦必成為本港推廣旅遊的賣點，三者共同管理可將本港優勢向外國展示：

因為舉行盛事時，經常與旅遊工作有較多聯繫，可將香港的文化內涵通過旅遊宣傳活動推廣去世界各地，亦令外國遊客更了解香港。 

中央在《十四五規劃綱要》確立了香港在文化藝術交流領域的角色，新局成立首要任務是推動本港成為中外文化藝術交流中心。楊潤雄指，香港具獨特發展的經歷，擁有中西文化薈萃的特色，讓本港成為中外文化的接點，「我哋要將偉大的中華文化透過香港、用香港演繹的方式，介紹給全世界；並將中國故事向外國表達，推廣至全世界。」他同時希望讓本港市民接觸藝術層面更廣，提升整個社會生活質素，為經濟帶來動力。

 

隨著本地西九文化區落成，多個博物館完成翻新，更多市民投入藝術文化活動，新決策局目標將本地藝術事業產業化，行業間自及自足，非單靠政府資助。 

楊潤雄強調，產業化成功與否，不是著重單一項目的得失，而是協助行業有更多發展機會，推動產業鏈運作，帶領業界人士走出香港。他預告2024年本地將舉辦香港演藝博覽會，展示本地藝團，助業界尋求與外國及內地機構合作的機會，將本地表演帶到其他地方公演。 

至於如何幫助本地創作踏上國際舞台，楊潤雄稱當局有意推動跨界別合作，爭取創作概念以不同形式呈現，尋求多元出路，「外國不同藝術形式間互相碰撞，從而產生更多成果，一個話劇可唔可以拍一齣戲呢？」推動合拍片亦是當局另一策略，他期望與亞洲地區合作創造更多的市場、資源及人才。 

楊潤雄指，未來會繼續透過演藝學院及大學培訓人才；鼓勵更多學生接觸藝術，發掘有天份的人，吸引更多人投身參與藝術行業，以及提高接受專業訓練的人數。康文署亦推出多個藝術範疇的實習工作，以培訓人才。 

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記者：陳麗娜、吳雋妍

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