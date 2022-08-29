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【太陽能發電】渠務署城門河試驗太陽能發電　明年初河面裝60塊太陽能板年產3萬度電

社會 00:00 2022/08/29

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城門河浮式太陽能模擬系統。（渠務署圖片）

為達至碳中和，政府正發展可再生能源，包括在沙田 城門河試用浮式太陽能發電系統。渠務署機電工程部工程師蔡偉杰指，署方擬分兩階段推行試驗計劃，包括現時正在城門河安裝6塊太陽能板，以及將於明年初「加碼」安裝60塊太陽能板，屆時每年可發電3萬度，約為9個3人家庭全年用電量。

蔡偉杰表示，要在城門河家裝有關設施並不容易，由於大型工程車輛無法駛進河旁進行工程，所有工程器械及物料須先運送到沙田污水處理廠，再經躉船和拖船經水路拖至城門河的施工位置 。

過程中，拖船和躉船須穿過六條橋，每條橋的高度限各異，團隊要選用體積 、高度、食水深度均合適的躉船，並特別設計躉船上的起重機械。

由於特別設計的起重機械不足以吊起每塊9噸重的錨塊，團隊須先預製每個約3噸重的石屎籠組件，把石屎籠放置在施工位置後，才投入石屎磚。

另外，團隊亦須留意潮汐漲退，以安排工程時間 ，避免躉船有機會因水位下降或升高而擱淺或超過橋底高度限制。

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記者：陳梓蔚

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