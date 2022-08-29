【文化藝術】「科學家都要有藝術素養」　科大演藝中心冀成藝術樞紐擬辦舞台科技課

▲ 科大逸夫演藝中心外形圓渾，與大學周遭角形建築物截然不同。（林宇翔攝）

科技大學逸夫演藝中心去年11月開幕，為全港首個內置浸沉式音響系統表演場地，「山頂位」也可享受靚聲，校方冀中心可成為大學文化新地標，成為區內藝術樞紐，也歡迎公眾入場欣賞表演節目。科大向來主打科研及工商學科，校方認為「做科學家都應該要有藝術素養」，計劃明年初增辦舞台科技核心課程，讓學生選修。

科大逸夫演藝中心由邵氏基金捐助1.5億元興建，校方未透露實際成本。中心位於大學南閘入口，樓高4層，以3個不同角度的橢圓環形重疊組成，其圓渾外形與大學周遭角形建築物截然不同，校方形容兩者可自然融合。

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港首個表演場地 預設浸沉式音響

中央大禮堂提供839個座位，約350個前排座位可靈活組合摺疊，以擴大表演位置，或用作展覽及宴會等。科大稱，以擁有逾800座大型表演設施來說，逸夫演藝中心是全港首個預設沉浸式音響系統表演場地，曾辦音樂會的香港管弦樂團亦盛讚場地音樂清晰度高，山頂位琴音也相當清晰。禮堂牆身採用環形天幕設計，可配合無縫投影器，亦可產生自然豐富的音樂回響效果。

中心亦歡迎公眾入場，透過網上登記成為「科大之友」（Friends of HKUST）便可報名欣賞節目。中心啟用至今近1年，第5波疫情期間一度暫停活動，至今已上演和舉辦約25個節目，包括大學畢業典禮、電影放映會及演奏會等。

科大藝術氣氛「成長中」 明年擬增辦舞台科技課計學分

科大媒體科技及出版中心主任吳宏權指，中心目的成為區內的藝術樞紐，促進中西文化交流，強調藝術是學生發展重要元素，不論是做科學家或商家都應該要有藝術素養。他形容科大藝術氣氛在「成長中」，校方暫無意開辦演藝學士課程，但今個暑假舉辦舞台技術工作坊，學生反應踴躍，校方現正籌備明年初春季（即第2學期）開辦有學分的舞台科技課程，鼓勵學生選修、擴闊視野。

▲ 科大媒體科技及出版中心主任吳宏權指，中心目的成為區內的藝術樞紐。（林宇翔攝）

工作坊教安全操作 就MIRROR事故檢視內部流程

他指出，除舞台硬知識，學生更可學習溝通，「舞台最講團隊精神，台燈聲畫邊度有狀況都唔得，the show must go on」；至於上月紅館MIRROR演唱會事故，工作坊亦有教安全操作，校方也有特別檢視內部工作流程，強調會預留足夠時間測試、排演，確保掌握高空懸吊物件噸位，要求嚴謹。

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記者：馮琪雅