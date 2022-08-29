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【文藝發展】被批分配不公　當局研究改善藝團撥款機制

社會 00:02 2022/08/29

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被批分配不公，當局研究改善藝團撥款機制。

特區政府近年加大力度資助藝團發展，不過業界多年來批評「分餅」不公，令中小型藝團及獨立工作者未受惠。楊潤雄指，為了業界發展，當局願意在撥款制度上作出改變，但認為任何制度下總有人感到不滿；他表示正與業界商討，如何改善撥款機制之餘，亦對行業發展最有益。他亦透露正構思針對中小型及獨立藝術工作者的全新支援計劃。 

本年度文化藝術發展經常性開支逾59億元，較五年前增加近四成。不過，不少從業員批評當局的資助不均：

成個餅大咗，但如何鎅個餅呢？現時有一套機制，有好多人都話喺咪造成不均啊？上落車機制、大小藝團之間的分配，我哋聽緊意見，整體如何協助藝團發展的建議都會考慮。

楊潤雄強調，只要對整個藝術界有正面發展，任何撥款機制的改善，當局都願意考慮，強調改善政策須對行業發展最有利：

任何一個制度下，總會有人覺得較其他人唔喺幾好喎，我哋整體要諗一諗，做任何改變時，點樣令啲錢達到最大效用呢，我哋會傾。

楊潤雄指，當局正構思新措施，支援較少經驗的藝術工作者及小型藝團：

我們鼓勵文化藝術多啲嘗試，我哋亦都想青年人多啲出路，發揮自身興趣，有無辦法畀少少幫助佢，或在申請中容許佢做到一啲嘢呢，呢個我哋都諗緊。

對於以往香港被指是「文化沙漠」，楊潤雄不認同，他舉例本港正進行敦煌展覽、巴洛克藝術展、恐龍展等等，無論在藝術設施、展覽演出，都較以往多：

大家客觀嚟睇呢個不是事實的表達。

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記者：陳麗娜

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