【科大演藝中心】專注力不足碩士生　參加後台工作坊盼用工程學加強觀眾體驗

▲ 科技大學逸夫演藝中心去年11月開幕，今個暑假有約40多名科大生參加工作坊學習舞台技術。（科大提供圖片）

舞台有種懾人魔力，自小患有專注力不足的科技大學機械工程學碩士生方惠廷，亦深受舞台吸引，特意透過科大舞台技術工作坊，探究背後的舞台設計，亦希望應用工程學知識，加強觀眾欣賞節目體驗。

科技大學逸夫演藝中心去年11月開幕，去年暑假科大已出外借場，舉辦首個舞台技術工作坊，反應熱烈，今年暑假續辦亦迅速爆滿，最終有40多人參加。

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專注力不足 藝術抒發情感

工作坊參加者方惠廷，是科大本科畢業，現正修讀機械工程學碩士課程，他自小需按時服藥，控制專注力不足的情況，兒時接觸彈琴，首次發現自己可以專注在藝術上、抒發情感；直至新冠疫情期間無意間留意到一些網上免費音樂會，令他留意到舞台設計也可增強觀眾專注力，遂開始希望探究背後原理，並透過科大工作坊，了解藝術節目內容、音效和燈光等如何配合。

他分享自己借助火箭發射設計過程，指出系統工程師要找出需要加固位置，確保安全，同樣的思維也可放在後台工作坊，要多思考哪些位置要多加留意。他亦希望應用工程學知識，加強觀眾欣賞節目體驗，日後也會參與協助逸夫演藝中心後台工作，學習更多舞台或設計管理知識。

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記者：馮琪雅