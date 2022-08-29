【體育發展】港爭取舉辦全運會優勢項目　未來體育普及化培育人才 

港隊去年奧運取得佳績後，掀起關注運動熱潮。文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，當局正同內地商討2025年全運會安排，料本港有相關場館的項目較具優勢在港舉行，相信很快有消息公布，而啟德體育園亦趕及在2024年底全面落成。

楊雄潤表示，未來目標將體育普及化，教導市民認識體育運動，培養更多青年投入運動，有助發掘更多精英運動員。

疫情前，楊潤雄表示會到健身室運動，亦間中相約朋友打籃球，亦有請教練學拳擊，但健身室重開後，一直忙於工作，現時只會在家做下伸展運動。

他提到，近年本港運動員在單車、劍擊、游泳、空手道等體育項目，在多個國際賽事獲得亮眼成績。楊雄潤說，當局除了繼續培育精英運動員，未來會推動運動普及化，培育更多青少年參與運動，以便發掘更多精英運動員。

他舉例，去年奧運不少人為了支持張家朗及劉慕裳才會留意劍擊及空手道個人形，但未必清楚如何得分，「你要識睇，才有趣味。」他說，要運動普及化，就要教識觀眾欣賞體育項目的計分方法。

楊潤雄說，可透過學校、電視或網上電目加強運動教育，現時港台都有播映港超及學界比賽，因此局方亦可以同電視台或網台商討，轉播多些本地賽事，更笑言：

會否有一日，文體旅局去拍一啲去做，都唔排除㗎。

運動員退役後的前景亦值得關注，楊潤雄說當局會多下功夫；早前浸大取錄多位運動員進修就是好例子，讓運動員及家長有信心投入運動行業。

2025年全運會由廣東、香港及澳門共同承辦，楊潤雄表示，體育專員已經同國家體育總局及各體育會表達意見，爭取舉辦受歡迎項目，現階段未能透露，「講咗好似比壓力人哋咁」，但有消息會盡快公布。

被問到本港是否有望舉辦單車及乒乓球等熱門項目，楊潤雄未有正面回應，「我們有個單車館係真的，搞過好多大型賽事係真的。」他說，若有相關場地，對爭取舉辦較具優勢，「我們有場地，才convince（說服）到別人覺得我們搞得掂㗎嘛。我們當然揀啲有優勢，咁香港人睇落去都開心啲。」

雖然啟德體育園工程延誤，楊潤雄表示主場館和室內體育館分別在2024年底及2024年中完工，公眾運動場就今年底落成，有時間熟習場地，「無乜話追唔追（落後），已經遲咗，但呢個時間表，趕得切全運會2025年前可以用得到。」

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記者：吳雋妍