【社會復常】舉辦大型活動必須平衡疫情風險　支援業界等待復甦

▲ （林宇翔攝）

疫情令本港旅遊業冰封多年，大型盛事及體育比賽都取消。楊潤雄坦言，明白市民及業界期待重啟活動，但隨著疫情重上近萬宗，必須平對人命、醫療系統及後續經濟的影響，而政府亦正同旅遊業界商討繼續支援的可行性。

不少旅遊從業員因為無工開已轉行。楊潤雄說，過去為旅遊業界在防疫抗疫基金投入38.8億元資助，相信當旅遊業復甦，會吸引業界人士重投旅遊工作。

楊潤雄強調，疫情後旅客會重臨，本港可同內地再推一程多站，「不相信防疫抗疫要求永久都喺度，我們的優勢始終都喺度。」

大型運動比賽受疫情影響無法進行，維港泳及十公里錦標賽都因限制參與人數減至上限500人，主辦單位決定取消。楊潤雄表示局方當然失望，但要平衡本港整體利益，以免人多除口罩活動增加感染風險，「萬一真係另一次大規模爆發，無論對人命及醫療系統，或者其他經濟活動都有影響，平衡之後有咁嘅決定。」

至於將來其他比賽就逐項評估，楊表示取決於運動員及觀眾人數和是否有密切接觸。以11月復辦七人欖球賽為例，他指來港參賽的運動員會閉環管理，甚少接觸到觀眾；至於明年渣馬，當然希望如期舉行，但要視乎疫情發展。

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記者：吳雋妍