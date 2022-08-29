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【旅遊業】定位文化古蹟生態遊　冀重拾郵輪港地位

社會 00:05 2022/08/29

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（黃建輝攝）

新冠疫情重挫旅遊業，業界期望重新出發。文化體育及旅遊局局長楊潤雄指出，本港未來定位在文化古蹟及綠色生態旅遊，亦希望適當時候重推郵輪公海遊，重振本港郵輪母港的地位。 

全球多國已相繼放寬入境檢疫措施，本港早前亦已縮減至「3＋4」方案。不過楊潤雄指，每日訪港人數有上升，但無法與全盛時期相比，暫時以家庭客及商務客為主，專程來港旅遊的外國遊客不多。 

他說當日後本港旅遊復甦，會重新定位，「不會講緊話我地仲係一個購物天堂呀，多啲在化旅遊、綠色旅遊，多啲去睇一啲古蹟，同我哋文化有關啲嘢，將會係未來旅遊發展趨勢。」而旅發局亦準備在入境檢疫再簡化時，會向外地宣傳香港。 

他指，西九文化藝術區落成，加上本港有不少綠色遠足路線，以及鹽田梓等古蹟生態遊，而且有兩大主題公園及剛完成翻新重開的山頂纜車，值得對外推廣。 

至於郵輪公海遊至今仍未重開，業界早前已約見醫務衞生局副局長表達重開訴求。楊潤雄指，期望疫情緩和後，重新將香港發展成郵輪靠泊的母港。 

七月訪港旅客人數逾4.8萬人次，較6月上升17%，不過仍遠不及以往每月數百萬旅客。楊潤雄坦言，海洋公園和香港迪士尼樂園面對不少挑戰，雖然入場人數回升，但不少是年票客或優惠票入場，要旅客重臨才有助長遠發展。 

對於珍寶海鮮舫最終無法保育，更在南海沉沒；楊潤雄說，「我相信如果過去一路好多人去，經營上未必咁大困難，過程上經營遇到困難，才決定停業，之後才遇到啲咁既情況出現。」 

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記者：吳雋妍

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