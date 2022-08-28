【強制檢測】66幢住宅納強檢　鑽石山星河明居大角咀維港灣上榜

▲ 66幢住宅納強檢，鑽石山星河明居上榜。資料圖片

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月22日至8月28日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月29日或30日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有54幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

出現多宗陽性檢測個案的大廈：

鴨脷洲深灣軒 3 座

鴨脷洲海怡半島海韻閣

香港仔雅濤閣 3 座

筲箕灣愛東邨愛旭樓

筲箕灣東熹苑逸熹閣

柴灣興華二邨樂興樓

柴灣小西灣邨瑞富樓

油塘油塘邨富塘樓

秀茂坪寶達邨達翠樓

觀塘安泰邨德泰樓

觀塘安泰邨智泰樓

牛池灣嘉峰臺 3 座

牛池灣瓊麗苑瓊昌閣

慈雲山慈民邨民泰樓

鑽石山富山邨富暉樓

鑽石山星河明居 C 座

九龍城美東邨美德樓

將軍澳廣明苑廣瑞閣

將軍澳怡心園 1 座

將軍澳裕明苑裕昌閣

將軍澳唐明苑唐輝閣

大圍豐盛苑華盛閣

沙田廣林苑茂林閣

沙田水泉澳邨城泉樓

沙田沙角邨沙燕樓

沙田禾輋邨康和樓

沙田濱景花園 2 座

馬鞍山利安邨利興樓

馬鞍山利安邨利榮樓

馬鞍山耀安邨耀遜樓

馬鞍山欣安邨欣悅樓

大埔富亨邨亨隆樓

粉嶺祥華邨祥豐樓

粉嶺豪峰嶺 1 座

粉嶺雍盛苑雍萃閣

上水龍豐花園 A 座

上水天平路 50 號安盛苑

葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座

葵涌石蔭東邨蔭恆樓

青衣青泰苑俊泰閣

荃灣荃威花園 N 座

屯門山景邨景安樓

屯門南浪海灣 3 座

屯門兆軒苑逸生閣

屯門良景邨良俊樓

屯門富泰邨愛泰樓

元朗屏欣苑屏泰閣

天水圍栢慧豪廷 8 座

天水圍天瑞一邨瑞意樓

天水圍天頌苑頌亭閣

東涌富東邨東埔樓

東涌裕東苑向東閣

東涌逸東二邨居逸樓(F 及G 座)

坪洲金坪邨金坪樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

薄扶林碧瑤灣 28 座

薄扶林碧瑤灣 29 座

薄扶林碧瑤灣 30 座

薄扶林碧瑤灣 31 座

柴灣富欣花園 7 座

柴灣富欣花園 8 座

深水埗富昌邨富良樓

大角咀維港灣 3 座

大角咀維港灣 9 座

屯門富健花園 5 座

屯門富健花園 7 座

屯門富健花園 6 座

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯 李志強