【強制檢測】66幢住宅納強檢 鑽石山星河明居大角咀維港灣上榜
社會 23:46 2022/08/28
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月22日至8月28日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月29日或30日進行檢測。
因應多宗陽性檢測個案，有54幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】
出現多宗陽性檢測個案的大廈：
- 鴨脷洲深灣軒 3 座
- 鴨脷洲海怡半島海韻閣
- 香港仔雅濤閣 3 座
- 筲箕灣愛東邨愛旭樓
- 筲箕灣東熹苑逸熹閣
- 柴灣興華二邨樂興樓
- 柴灣小西灣邨瑞富樓
- 油塘油塘邨富塘樓
- 秀茂坪寶達邨達翠樓
- 觀塘安泰邨德泰樓
- 觀塘安泰邨智泰樓
- 牛池灣嘉峰臺 3 座
- 牛池灣瓊麗苑瓊昌閣
- 慈雲山慈民邨民泰樓
- 鑽石山富山邨富暉樓
- 鑽石山星河明居 C 座
- 九龍城美東邨美德樓
- 將軍澳廣明苑廣瑞閣
- 將軍澳怡心園 1 座
- 將軍澳裕明苑裕昌閣
- 將軍澳唐明苑唐輝閣
- 大圍豐盛苑華盛閣
- 沙田廣林苑茂林閣
- 沙田水泉澳邨城泉樓
- 沙田沙角邨沙燕樓
- 沙田禾輋邨康和樓
- 沙田濱景花園 2 座
- 馬鞍山利安邨利興樓
- 馬鞍山利安邨利榮樓
- 馬鞍山耀安邨耀遜樓
- 馬鞍山欣安邨欣悅樓
- 大埔富亨邨亨隆樓
- 粉嶺祥華邨祥豐樓
- 粉嶺豪峰嶺 1 座
- 粉嶺雍盛苑雍萃閣
- 上水龍豐花園 A 座
- 上水天平路 50 號安盛苑
- 葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座
- 葵涌石蔭東邨蔭恆樓
- 青衣青泰苑俊泰閣
- 荃灣荃威花園 N 座
- 屯門山景邨景安樓
- 屯門南浪海灣 3 座
- 屯門兆軒苑逸生閣
- 屯門良景邨良俊樓
- 屯門富泰邨愛泰樓
- 元朗屏欣苑屏泰閣
- 天水圍栢慧豪廷 8 座
- 天水圍天瑞一邨瑞意樓
- 天水圍天頌苑頌亭閣
- 東涌富東邨東埔樓
- 東涌裕東苑向東閣
- 東涌逸東二邨居逸樓(F 及G 座)
- 坪洲金坪邨金坪樓
污水樣本檢測呈陽性的地點
- 薄扶林碧瑤灣 28 座
- 薄扶林碧瑤灣 29 座
- 薄扶林碧瑤灣 30 座
- 薄扶林碧瑤灣 31 座
- 柴灣富欣花園 7 座
- 柴灣富欣花園 8 座
- 深水埗富昌邨富良樓
- 大角咀維港灣 3 座
- 大角咀維港灣 9 座
- 屯門富健花園 5 座
- 屯門富健花園 7 座
- 屯門富健花園 6 座
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責任編輯 李志強