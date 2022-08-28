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【強制檢測】66幢住宅納強檢　鑽石山星河明居大角咀維港灣上榜

社會 23:46 2022/08/28

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66幢住宅納強檢，鑽石山星河明居上榜。資料圖片

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於8月22日至8月28日期間，曾身處66個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在8月29日或30日進行檢測。

因應多宗陽性檢測個案，有54幢住宅被納入強制檢測公告。另外，因應採集到檢測呈陽性的污水樣本，有12幢住宅被納入強制檢測公告。檢測公告詳情即看：【下一頁】

出現多宗陽性檢測個案的大廈：

  • 鴨脷洲深灣軒 3 座
  • 鴨脷洲海怡半島海韻閣
  • 香港仔雅濤閣 3 座
  • 筲箕灣愛東邨愛旭樓
  • 筲箕灣東熹苑逸熹閣
  • 柴灣興華二邨樂興樓
  • 柴灣小西灣邨瑞富樓
  • 油塘油塘邨富塘樓
  • 秀茂坪寶達邨達翠樓
  • 觀塘安泰邨德泰樓
  • 觀塘安泰邨智泰樓
  • 牛池灣嘉峰臺 3 座
  • 牛池灣瓊麗苑瓊昌閣
  • 慈雲山慈民邨民泰樓
  • 鑽石山富山邨富暉樓
  • 鑽石山星河明居 C 座
  • 九龍城美東邨美德樓
  • 將軍澳廣明苑廣瑞閣
  • 將軍澳怡心園 1 座
  • 將軍澳裕明苑裕昌閣
  • 將軍澳唐明苑唐輝閣
  • 大圍豐盛苑華盛閣
  • 沙田廣林苑茂林閣
  • 沙田水泉澳邨城泉樓
  • 沙田沙角邨沙燕樓
  • 沙田禾輋邨康和樓
  • 沙田濱景花園 2 座
  • 馬鞍山利安邨利興樓
  • 馬鞍山利安邨利榮樓
  • 馬鞍山耀安邨耀遜樓
  • 馬鞍山欣安邨欣悅樓
  • 大埔富亨邨亨隆樓
  • 粉嶺祥華邨祥豐樓
  • 粉嶺豪峰嶺 1 座
  • 粉嶺雍盛苑雍萃閣
  • 上水龍豐花園 A 座
  • 上水天平路 50 號安盛苑
  • 葵涌石蔭邨勇石樓高座及低座
  • 葵涌石蔭東邨蔭恆樓
  • 青衣青泰苑俊泰閣
  • 荃灣荃威花園 N 座
  • 屯門山景邨景安樓
  • 屯門南浪海灣 3 座
  • 屯門兆軒苑逸生閣
  • 屯門良景邨良俊樓
  • 屯門富泰邨愛泰樓
  • 元朗屏欣苑屏泰閣
  • 天水圍栢慧豪廷 8 座
  • 天水圍天瑞一邨瑞意樓
  • 天水圍天頌苑頌亭閣
  • 東涌富東邨東埔樓
  • 東涌裕東苑向東閣
  • 東涌逸東二邨居逸樓(F 及G 座)
  • 坪洲金坪邨金坪樓

污水樣本檢測呈陽性的地點

  • 薄扶林碧瑤灣 28 座
  • 薄扶林碧瑤灣 29 座
  • 薄扶林碧瑤灣 30 座
  • 薄扶林碧瑤灣 31 座
  • 柴灣富欣花園 7 座
  • 柴灣富欣花園 8 座
  • 深水埗富昌邨富良樓
  • 大角咀維港灣 3 座
  • 大角咀維港灣 9 座
  • 屯門富健花園 5 座
  • 屯門富健花園 7 座
  • 屯門富健花園 6 座

 

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責任編輯　李志強

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