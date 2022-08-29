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【場地發展】楊潤雄：研炒飛行為刑事化　MIRROR紅館事故循三方面調查

社會 00:06 2022/08/29

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MIRROR紅館事故各部門追究，遏演唱會炒飛不排除刑事化。（林宇翔攝）

人氣男團MIRROR上月舉行紅館演唱會發生意外，舞台上方巨型屏幕掉下，舞蹈員李啟言至今仍情況仍然危殆。康文署牽頭組成的跨部門專責小組日前公布調查報告，指鋼索斷裂表面現金屬疲勞，其可承受力比市面一般同類鋼索少20%。楊潤雄稱，下一步各部門會追究責任，包括康文署及警方調查事件是否涉及人為疏忽，勞工處則關注工作場所安全責任問題。 

楊潤雄表示，事件成因仍有待調查，形容事件嚴重，康文署作為場主，未來重點調查事件成因，查找哪一個步驟出錯，避免同類型事件再次發生；警方亦會循刑事方向，調查疏忽的責任誰屬。而勞工處則關注工作場所安全的責任問題，調查清楚資方需要負上的責任。他強調，租場制度收緊要平衡對業界實際操作的影響。

至於演唱會「炒飛」及康文署旗下設施「炒場」持續多年，不少市民希望當局推行實名制防止「炒黃牛飛」。楊潤雄強調當局不希望情況持續出現，不排除將炒賣行為刑事化，惟指平衡市民買票的權利之餘，亦要維護行業發展及商業運作，「如果令演唱會尋找贊助商十分困難，亦不能為市民帶來良好的表演」，因此正與業界商討。 

至於康文署旗下設施「炒場」，楊潤雄指，暫時未有考慮將炒場刑事化，強調康文署已實行一些計劃打擊炒賣行為，如新電腦系統等，形容新措施落實後，炒場情況有改善，「但要完全無，暫時未可以做到」。他認為打擊炒賣行為須與不妨礙使用者之間取得平衡，指早前康文署規定訂場者必須在場，或會對用家產生不便，若要酌情處理，要核實無法到場的理由有困難：

羽毛球場4名用家，訂場者突然不能出席，其餘3人只可以企喺度，如何平衡要想得好仔細。

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記者：陳麗娜

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