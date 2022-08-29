【開學】議員贊成維持每日回校前快測　倡老師多觀察學生做快測情況

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近日確診數字增加，教育局長蔡若蓮指，本周四開學要平衡學生健康安全及學習需要，一旦單日確診逾萬宗，會考慮調整恢復全日面授課堂的標準及需要除口罩的課外活動安排，並建議家長應在開學前兩日每日為子女進行快速測試及減少外岀。教育界立法會議員朱國強今日（29日）表示，學界贊成維持師生每日回校前快測。

教育界立法會議員朱國強接受電台訪問時表示，不同學校有爆發情況，不會過於擔心學校，因為學校出現爆疫會很快停止擴散，校方除了考慮學生安全、學習平衡外，學生的健康及身心發展同是要平衡。他又指，為堵塞漏洞，校方可以加強檢查學生快測，例如學生一段時間無向校方索取快測包，發現有異樣可作出跟進。

他又透露學界希望維持現時防疫措施，因為師生有做足快測。他補充稱，確診數字升到一個高位，學校可以減少課外活動，例如需要除口罩的活動。

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記者：余思嵐

