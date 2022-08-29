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【疫情分析】劉宇隆料BA.4/5個案達八成疫情便到頂　不輕言放鬆防疫措施

社會 09:46 2022/08/29

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政府專家顧問劉宇隆。（資料圖片）

本港疫情反彈，已經接近日破萬宗。專家顧問、港大醫學院兒童及青少年科學系講座教授劉宇隆今日（29日）在港台節目表示，當本港懷疑變種病毒株Omicron BA.4或BA.5個案的比率升至8至9成，確診數字就有機會回落，至於何時見頂則難以估計。

劉宇隆以新加坡為例，指當局疫情最高峰時，為一百萬人口就有2千宗確診，若以此比例推算，即本港確診數字介乎1.4萬至2萬宗時就見頂。他表示，香港與新加坡在防疫措施上有分別，新加坡較香港寬鬆，因此他認為，疫情不會一下子上升而是「慢慢升」，有較長的波幅，整個9月份都會上升。不過他強調在防疫措施上不宜走回頭路，在入境檢疫措施方面不應該再收緊，以免進一步影響經濟，另外亦不應該暫停面授課堂。

對於一名17個月大男嬰，早前在接種首劑科興疫苗的同日，出現發高燒病徵，入院後證實確診感染新冠病毒，需進入深切治療部接受治療。劉宇隆表示，男嬰目前情況穩定，但仍神志不清，陷入中度昏迷。他說，多種證據顯示，男嬰是確診感染新冠病毒，而非因接種疫苗引致高燒。

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記者：袁澍

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