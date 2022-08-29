【分離焦慮】陪3歲半孩上跆拳道班遭家長投訴　港媽不忿：佢爆喊仲影響其他人

▲ 港媽認為，自己已問准教練可以一起上堂，不忿被其他家長責怪。

想小朋友獨立，勇於面對陌生人，父母一定要學會放手。有港媽在社交平台投稿指，自己為3歲半孩子報了跆拳道班，第一堂怕小朋友不適應就陪在旁邊，卻遭另一家長投訴妨礙其他小朋友上堂，港媽不忿，認為自己怕孩子大哭阻礙他人才這樣做，自己亦不知可以如何才讓小朋友獨立。

有港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，3歲半孩子在疫情下較少外出，因此害怕陌生人，即使見到熟人也不敢打招呼。近日，港媽為了訓練孩子膽量，為孩子報了跆拳道班。

跆拳道班容許家長觀課，不過港媽的孩子去到陌生環境，加上害怕陌生人，要求媽媽陪在旁邊一起上。港媽問准教練，教練表示理解，容許港媽在旁邊陪孩子做動作。然而，上堂中途有家長投訴，認為這不是親子班，港媽與小朋友一起上會影響其他孩子。

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港媽不忿被責怪，向家長表示，小朋友第一次上堂害怕，不明她陪在旁邊有何問題，而且她已問准教練，

我唔陪住小朋友，佢陣間爆喊，其實一樣會影響其他小朋友。

另一家長之後沒再出聲，但港媽已感到不悅，她坦言自己也想小朋友獨立一點，不要經常黏著媽媽，但小朋友離開自己又會害怕爆喊，她也不知如何是好。她明白要狠心一點孩子才能成長，所以打算不再在這間跆拳道班上堂，因小朋友看見媽媽就捨不得離開，

我會再另外報啲無得觀課嘅跆拳班，狠心啲等佢見我唔到，希望到時會好啲。

帖文引起網民熱論，有網民認為，3歲半已經要上幼稚園，家長要學會放手，讓孩子有機會自己獨立，小朋友需要時間適應和成長，可以先建立孩子的安全感，再學習分離。有網民亦認為，既然不是上親子班，沒理由陪在孩子旁邊上堂，擔心令其他小朋友仿傚，建議家長去上分離班。點擊睇更多網民留言：

即將開學，相信不少家長和小朋友都要面對分離焦慮，註冊言語治療師Ms Wincy曾在TOPick分享「分離焦慮症」的處理，並列舉3個步驟助子女跨過難關，她表示一批年紀小的莘莘學子，未能適應回校上課，繼而出現激烈的情緒反應，而對於未明白為何要上學的幼童，較容易出現長時間的適應問題。一旦出現處理不當，更有可能成為長久的心理陰影。

如果想幫助小朋友更容易跨過這過渡期，就要學起以下幾個方法：

1. 自製視覺提示

在家裏掛起一個月曆，每天和小朋友一起讀日期，並鼓勵以顏色筆塗去當天日子。家長可以在上課日貼上貼紙，讓小朋友「看到」上課日，增加心理準備。

2. 調整生活作息

有些家庭的小朋友在上課日與非上課日有不同的作息時間。上課期間，小朋友的生理時鐘可能會出現不適應的情況。協助孩子建立固定的作息時間，能減低孩子生理上的不適應。

3. 接送策略

上課初期，回校日數不多。有些家長暫停校巴服務，改為親自接送。父母送別孩子入校門的瞬間，有些孩子會因為分離的感覺難受而哭成淚人。父母應每天在固定的位置，送別孩子交托老師後，轉身離開。這能縮短孩子分離父母的時刻，更快回到課室玩玩具「分散注意力」。

文章內容獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯︰王明芳