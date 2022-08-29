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【防疫措施】啟德檢疫中心本周五起投入運作　260床位接收密接安老院友

社會 10:10 2022/08/29

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啟德檢疫中心本周五起投入運作，260床位接收密接安老院友。（資料圖片）

社署今日（29日）宣布，由於亞洲國際博覽館臨時檢疫中心的入住率出現上升趨勢，設於啟德郵輪碼頭的啟德檢疫中心會於9月2日投入運作。

啟德檢疫中心共設有786個床位，當中260個床位會於9月2日投入運作，接收經衞生署衞生防護中心界定為密切接觸者的安老院院友。

中心會提供基本膳食及護理支援，不另收費。東華三院和基督教靈實協會會組成照顧專隊，為中心內的長者提供暫時照顧服務，而衞生署則會協助長者進行醫學監察。社署對有關團隊在短時間內籌組人手，為中心提供服務，表示衷心感謝。

社署表示，會繼續密切留意疫情發展，如有需要，中心餘下的床位亦會隨時啟用。

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記者：黃穎津

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