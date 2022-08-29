【防疫措施】啟德檢疫中心本周五起投入運作　260床位接收密接安老院友

▲ 啟德檢疫中心本周五起投入運作，260床位接收密接安老院友。（資料圖片）

社署今日（29日）宣布，由於亞洲國際博覽館臨時檢疫中心的入住率出現上升趨勢，設於啟德郵輪碼頭的啟德檢疫中心會於9月2日投入運作。

啟德檢疫中心共設有786個床位，當中260個床位會於9月2日投入運作，接收經衞生署衞生防護中心界定為密切接觸者的安老院院友。

中心會提供基本膳食及護理支援，不另收費。東華三院和基督教靈實協會會組成照顧專隊，為中心內的長者提供暫時照顧服務，而衞生署則會協助長者進行醫學監察。社署對有關團隊在短時間內籌組人手，為中心提供服務，表示衷心感謝。

社署表示，會繼續密切留意疫情發展，如有需要，中心餘下的床位亦會隨時啟用。

【TOPick診症室】拆解預防年輕人情緒問題方法 醫生籲從小學習逆境自強

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：黃穎津