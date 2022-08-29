【MIRROR成員】紅館意外發生一個月　Jer有感而發深夜直播唱《呼吸之間》

▲ 紅館意外發生至今一個月，Jer深夜直播憑歌寄意。

MIRROR上月28日假紅館舉行的演唱會發生嚴重意外，舞台上方巨型屏幕掉下，其中舞蹈員李啟言（阿Mo）至今仍在深切治療部留醫。

前日（8月27日）阿Mo父親李盛林啟師再發出代禱信，透露阿Mo休息情況稍有改善，阿Mo比預期中有進步。

政府下令組織的專責調查小組近日終於發表首個初步報告，指出意外涉及金屬疲勞的問題。

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半夜憑歌寄意

意外發生至今一個月，MIRROR成員Jer（柳應廷）約凌晨3時突然在社交平台開直播，期間他沒有露面，僅影著一盞油燈。

而背後響起衛蘭的歌曲《呼吸之間》音樂後，Jer隨著樂聲開始獻唱，歌詞中提到「迷失於世代聚散 太多的重擔」、「何苦將責任獨攬 也許不必習慣」、「停不低思緒 有時捱到太累我知」，愈唱愈激動，感覺到滿載著低落的情感，似為意外有感而發。

Jer更將直播上載到社交平台，以「Take a deep breath」留言，保留給錯過直播的網民觀賞。

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Stanley默默打氣

「大表哥」Stanley（邱士縉）日前在限時動態上載了一張影著「HOPE」的掛牆字畫相片，雖然未有寫上任何留言，但已令人聯想阿Mo打氣。

而Edan（呂爵安）亦有在限時動態上載粉絲「爵屎」的燈牌照，感謝粉絲包場支持其電影處男作《闔家辣》。