【牙痛發炎】男子強忍牙痛不求醫　揭口腔感染發炎險喪命

▲ 男子強忍牙痛不求醫，揭口腔感染發炎險喪命。

牙痛可大可小。內地一名男子早前左下智齒及頸部腫痛，但只是服用止痛藥，未有看醫生，結果問題愈發嚴重，甚至出現心跳急促、呼吸困難等症狀，送院後發現口腔發炎，接受2小時手術才逃出鬼門關。

根據內地媒體報道，湖北武漢一名周姓男子發現左下智齒和頸部腫痛，但由於工作繁忙，未有及時求醫，惟有服用止痛藥，腫痛更愈發加劇，在附近醫院求醫，病情卻未見改善，連進食都出現問題。

家人於是將他送往其他醫院，但經藥物治療仍沒有好轉，更出現心跳急促、呼吸困難的症狀。醫生透過電腦斷層掃瞄，判斷周男可能患上「魯特維氏咽峽炎」（Ludwig's angina），而感染源來自一顆智慧齒，所幸經過2小時的手術，將周男從鬼門關救出。

報道指，「魯特維氏咽峽炎」是口腔感染中，最凶險的一種特殊感染，假如病菌侵犯到舌根，壓迫到呼吸道，有機會令人窒息，若細菌大量入血，甚至會導致敗血性休克。

最新影片：

牙痛未必是蛀牙

每當牙痛時，大家都會立即聯想到蛀牙，但未必知道原來牙齒和口腔的健康，與其他器官亦息息相關。

養和醫院牙周治療科專科醫生馮建裕曾撰文表示，牙周病跟心臟病、中風等心血管疾病有著相近的風險因素，例如吸煙、壓力、肥胖、糖尿、不良飲食習慣等。有研究報告顯示，牙周病患者比非牙周病患者患上心臟血管疾病的機會高一倍。

不少人誤以為牙痛只是普通牙患，忽略了心臟疾病的可能性，例如牙痛可能屬於心絞痛引起的反射性疼痛（Referred Pain）。根據研究顯示，三成心臟病患者會出現非典型的心絞痛徵狀。

反射性疼痛的牙痛與一般牙痛不同，患者會出現牙床的一側或兩側疼痛，而且以左側為多，有時甚至擴至面頰，但是牙齦與臉頰都不會紅腫。服食消炎止痛藥後情況不會減輕，反而會更嚴重。

另外，牙肉出血原因通常是牙齦炎或牙周病，但有時可以因為其他原因，甚至有機會與全身性疾病有關：

服食抗凝血藥物

出血性疾病，如血友病、血癌等白血病

身體抵抗力下降，如糖尿病、正進行抗癌治療

高血壓或服食抗血壓藥物

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：羅嘉欣