【築動你想像】敢想就可實現無限可能　為可持續發展出力

愛因斯坦告訴我們「想像力比知識更重要」!一直以來,人類集結無窮想像力,共同協作、參與和推動,為歷史不斷寫下新篇章,創造出一個又一個的「第一次」和「新嘗試」!



一起看看以下世界重要變革,大家發現有甚麼共通點?

由美國太空總署打造、全球首架太空穿梭機「企業號」(Space Shuttle Enterprise)正式升空,為航天探索旅程奠定了基礎。

蘋果電腦公司成立,旗下第一項產品個人電腦Apple-I正式面世,大大改變個人電腦設計,成為業界創新機種典範。

加拿大舉辦蒙特利爾夏季奧運會,女子籃球、賽艇和團隊手球項目首次亮相奧運會,共創造出32項全新世界紀錄,推動人類極限。

答案就是以上大事都在1976年內發生!一年發生的大事已足以改變社會甚至世界,亦引領大家不斷創新、繼續改變。



而在1976年的香港亦有一個新轉變!李兆基博士正正於這年創辦恒基兆業地產有限公司,及後發展成為香港首屆一指的地產發展集團,業務非常廣泛,旗下持有多間上市附屬公司及聯營公司,參與香港各項商務發展,包括超市、百貨公司、餐飲、酒店、燃氣與能源供應,可謂全方位為香港社區服務。



恒基兆業地產最近更以煥然一新的品牌形象,展開新篇章。集團以「築動你想像」為口號,運用專業知識、創新思維和先進技術,繼續引領行業以至社區的可持續發展,為可持續未來作出貢獻,實踐更美好生活。下文盤點一下恒基地產近年在可持續發展方面所作的努力和成就!



創新智能建築科技 實現以人為本、身心健康



以集團旗下旗艦商業項目The Henderson為例,建築物運用創新智能建築科技,結合環保、身心靈健康的概念,充分體現以人為本和可持續發展承諾。



建築物大堂採用自然採光和園藝設計,更特設空中花園,除栽種不同植物外,並設有帶跑道的半開放戶外休閒空間,成為城市綠洲。



鑑於近年極端天氣事件頻繁,恒基地產特別進行氣候風險評估,The Henderson亦採用適應氣候變化的設計,例如其建築幕牆使用全港首個四夾層、雙曲面強度玻璃,可抵禦超強颱風。

▲ 恒基地產The Henderson 由「扎哈‧哈迪德建築事務所」設計。(效果圖由Arqui9製作)

創建專屬微氣候系統 開創可持續、智慧家居生活



啟德呼應九龍東商業核心和智慧城市概念,THE HENLEY作為啟德區內全新物業,營造出親綠、可持續發展和智能的生活環境,住戶可享受便利、高效、物種多樣化的共融和諧生活。



THE HENLEY創造出專屬微氣候系統²,利用水景、倒影池和噴霧器,調節空氣濕度;更引進新生代城市農莊概念²,屋苑特設室內菜園,感測器可隨時感應植物含水量、氣流和營養,園林內更另設香薰園、香草園、茶園和果園。



你有沒有想像過,機械人為你量度體溫、沖泡新鮮咖啡?THE HENLEY特設的機械人就可以做到!項目特設多款機械人³,由環境衛生以至個人需要也照顧周到,全面照料住戶日常生活。例如清潔及消毒機械人會自動吸塵和消毒清潔;體溫檢測機械人可進行訪客登記和檢測住戶體溫;最有趣的是,快遞機械人可將住戶訂購的貨品或外賣食物由大堂送上家中!

▲ THE HENLEY主住客會所之室外游泳池¹。

心繫社區 創造關愛社群



恒基地產一直關顧社會,無論在支持本地運動發展,還是推動藝術文化等,亦是不遺餘力。



相信香港運動員在東京奧運會勇奪佳績、為港爭光的場面,大家仍然歷歷在目!「李兆基基金」在2018年捐款支持設立「恒基精英運動員嘉許計劃」,至今已為香港運動員提供近港幣3,900萬的獎勵!去年港隊成績驕人,恒基地產就東京2020奧運會、東京2020殘疾人奧運會及中華人民共和國第14屆運動會向中國香港代表隊得獎運動員,頒發逾港幣2,370萬獎金。

▲ 「恒基精英運動員嘉許計劃」一直支持本地運動員發展,去年兩度舉辦慶祝活動,歡迎運動員凱旋歸來。

除支持體育發展外,恒基地產亦支持藝術文化。恒基地產自2018年推行「HART」非牟利藝術計劃,為本地藝術家提供工作室租金補貼,並共同合作推動多項各種社區藝術和文化項目、工作室活動和研討會。



有關THE HENLEY之內文或圖片的備註:

1. 此等相片為2022年6月25日至7月12日期間於THE HENLEY內實景拍攝,並經由電腦圖像技術作顏色修飾處理。發展項目的周邊地區經已或日後可能出現改變,敬請留意。

2. 此等關於園景之設計包括但不限於其名稱、間隔、設計、布局、用途、裝置、裝修物料、設備以至花卉植物品種及數量皆可能改變,只供參考。部分有關環保之設計包括但不限於其名稱、系統、設備、設施及處理器等皆可能改變,只供參考。賣方保留一切權利,按實際情況需要作出改動,而無須另行通知,並一切皆以入伙時之實際提供及政府有關部門最後批准之圖則或所需之同意書或許可證為準。

3. 有關各機械人之提供及詳情純屬賣方的初步構思,賣方並不就此作出任何不論明示或隱含之要約、陳述、承諾或保證。有關設施於發展項目入伙時未必能即時提供或可能取消、更改或收費,亦未必適用於所有住宅單位。各項設施之提供、服務範圍、收費、條款及細則等皆以賣方及相關之服務提供者所訂立的準則為依據。

4. 發展項目「THE HENLEY」第一期(THE HENLEY I)、發展項目第二期(THE HENLEY II)及發展項目第三期 (THE HENLEY III) 所位於的街道名稱及門牌號數*:沐泰街7號|區域:啟德|賣方就發展項目第一期(THE HENLEY I)、發展項目第二期(THE HENLEY II)及發展項目第三期(THE HENLEY III)指定的互聯網網站的網址:www.thehenley.com.hk|本廣告/宣傳資料內載列的相片、圖像、繪圖或素描顯示純屬畫家對有關發展項目之想像。有關相片、圖像、繪圖或素描並非按照比例繪畫及/或可能經過電腦修飾處理。準買家如欲了解發展項目的詳情,請參閱售樓說明書。賣方亦建議準買家到有關發展地盤作實地考察,以對該發展地盤、其周邊地區環境及附近的公共設施有較佳了解。*「THE HENLEY I」、「THE HENLEY II」及「THE HENLEY III」分別為發展項目「THE HENLEY」第一期、第二期及第三期之宣傳名稱,僅作宣傳推廣用途,並不會於任何法律文件出現。

5. 賣方:香港海島建設地產有限公司(亦為擁有人及其控權公司為恒基兆業有限公司、恒基兆業地產有限公司、謙耀置業有限公司、Good Time Limited、Broadwin Int'l Limited、Shibo Investment Limited及全茂控股有限公司)。發展項目第一期(THE HENLEY I)、發展項目第二期(THE HENLEY II)及發展項目第三期(THE HENLEY III)的認可人士:劉榮廣伍振民建築師有限公司的劉鏡釗先生(劉鏡釗先生為劉榮廣伍振民建築師有限公司的副董事總經理)。發展項目第一期(THE HENLEY I)、發展項目第二期(THE HENLEY II)及發展項目第三期(THE HENLEY III)的承建商:保華建造有限公司。賣方代表律師:胡關李羅律師行。已為發展項目第一期(THE HENLEY I)及發展項目第二期(THE HENLEY II)的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構:星展銀行(香港)有限公司(備註:由銀行為發展項目第一期(THE HENLEY I)及發展項目第二期 (THE HENLEY II )提供的融資承諾已無需要並已取消)。已為發展項目第三期(THE HENLEY III)的建造提供貸款或已承諾為該項建造提供融資的認可機構:法國巴黎銀行香港分行(備註:由銀行為發展項目第三期 (THE HENLEY III) 提供的融資承諾已無需要並已取消)。已為發展項目第一期(THE HENLEY I)、發展項目第二期(THE HENLEY II)及發展項目第三期(THE HENLEY III)的建造提供貸款的任何其他人:恒基兆業地產代理有限公司。本廣告/宣傳資料內一切資料,須以政府相關部門最後批准之圖則及法律文件為準。賣方保留一切權利,按實際情況需要作出改動,而無須另行通知。在本廣告/宣傳資料內所載列的描述、參考、相片、繪圖、圖像或其他資料,無論是否明訂或隱含,並不構成或不應被視為提供任何要約、承諾、陳述或保證。此廣告由賣方或在賣方的同意下發布。詳情請參閱售樓說明書。此廣告之製作日期:2022年9月8日。



