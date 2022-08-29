【阿姐生日】家英哥蹺實汪明荃合照放閃　Liza姐吃長壽麵獲愛犬陪賀壽

「汪阿姐」汪明荃自開設IG後不時都會更新帖文，十分貼地，早前又拍片「開箱」記下自己獲贈的中秋月餅。樂於網上分享的阿姐，又怎少得與粉絲分享生日喜悅。

踏入75歲的阿姐就更新兩則帖文，分享自己簡單、溫馨地過生日，也獲得演藝界後輩、影迷送上祝福。當中的一大亮點就是家英哥蹺著Liza姐合照，這對恩愛夫妻實在令人羨慕！

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獲愛犬陪慶生

在8月28日，即阿姐正日生日，她在社交平台寫道：

生日快樂to me!

一早起身，Brenda/Precy己準備了長壽麵，雞蛋及昨晚收到的生日蛋糕（楊千嬅丁子高送的心形紅玫瑰鮮花及蛋糕，Lady M送的蛋糕）為我唱生日歌。COCO & BINGO送上香吻，開心！家英哥同我飲茶，晚上還有晚飯，好滿足了。

在她分享的短片中，身穿桃紅色外套的阿姐獲愛犬COCO、BINGO送上香吻，又陪阿姐食早餐，並可獲得蛋糕。COCO、BINGO興奮地對著阿姐搖尾，又撲上身舔她，阿姐也有摸摸牠們的頭。

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被家英哥蹺實

阿姐其後又分享自己在生日當晚，與家英哥、一眾友人一起吃上海菜。桌上的日式料理造型蛋糕的外型充滿玩味，並附有「祝 LIZA姐 青春常駐 生日快樂」的祝福牌。

不過，也不及同樣身穿綠色「襯到絕」的 LIZA姐、家英哥搶鏡，家英哥更蹺實阿姐，實行落力放閃！

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