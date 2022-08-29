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【殺神4】奇洛李維斯倫敦蒲吧遇粉絲邀出席婚禮　男神親到觀禮大方與賓客合照

休閒消費 11:51 2022/08/29

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奇洛李維斯早前於倫敦失驚無神出席素人婚禮，給人驚喜。（圖片viralpopculture ig）

由奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神4》早前釋出預告，已經累積到有1,600百多萬人觀看，非常厲害。與此同時，奇洛李維斯不時會給身旁的人製造驚喜，例如送Rolex手錶給《殺手》中的武打演員外，最新一單個案竟然是失驚無神出席於素人影迷婚禮，男神果然日行一善。

事源最近奇洛李維斯因為拍攝電影所以居於倫敦，而倫敦人公餘後「好杯中物」就係人都知，適逢有一位即將結婚的男士James於當天婚禮前喝酒助慶，碰巧在酒吧裏遇上奇洛李維斯，閒聊間巨星向他乾杯，而James亦笑言：

我一陣舉行婚禮，如果你有時間歡迎你出席？

奇洛李維斯答：

Come later!

James心想當然會懂得巨星只是隨答應，但最終又有誰知道婚禮舉行期間，奇洛李維斯真的出現於他眼前﹗

James的太太Nikki憶及當時情況：

當時婚禮的工作人員對我說，有一位非常特別的賓客到訪，我看到嚇了我一跳，和他打招呼自我介紹後，邀請他喝酒，雖然他說因為坐了長途飛機不便喝酒，而且告訴我不會逗留太久，但他實在太友善，並祝賀我和James。

而令在場出席婚禮者更高興的是男神除了和新人合照外，亦逐一和在場所有賓客拍照和閒談、令Nikki事後形容他的出現是amazing、out of this world、perfect和magical。

不過，最好笑的還是新娘的母親見到奇洛李維斯出現於婚禮時，在旁不停大叫「Speed」（奇洛李維斯主演的成名電影《生死快速》），令到James和Nikki這對新人笑過不停。

記者：何偉雄

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