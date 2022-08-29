  • 32°C
香港時間 : 2022829日 (週一) 12:11
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【客艙升級】以不同理由免費升艙往往落空 資深空姐分享平價升艙實踐心得

休閒消費 11:15 2022/08/29

分享：

分享：

熱門 過敏 明日戰記 濕疹過敏大全 李啟言 白色強人II 超市大搜查 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

《中國機長》劇照。

如果你要乘坐16小時的直航航班，你會馬上想到甚麼？

要舒適地度過16小時，最重要是為自己找到一個好座位。

有人會不停上網查看座位表，盡力為自己調位。我個人絕對不喜歡坐在靠近洗手間的位置，因為太吵、太臭、太多人聚集。

有人喜歡補錢，選坐靠近機艙逃生門的座位，因為可以讓雙腿伸展，出入自如，空間感十足，但這些座位不是靠近廚房便是靠近洗手間，非常嘈吵，不是我杯茶。

我也不會選擇經濟艙每個區域的第一排座位，這一排座位是預留給幼兒乘客，小朋友的哭鬧聲令人無法休息。我從香港飛往加拿大的航班，選擇了特級經濟艙座位，以為可以好好休息，沒料到同區域的一對孖女幼兒全程哭個不停。

最新影片推介：

從加拿大飛往新加坡，我決定改坐商務艙。我並非新加坡航空的尊貴級會員，只能以真金白銀改換座位。

不少乘客希望免費升艙。最多人以生日、結婚紀念日或蜜月為由，希望獲得免費升艙，但往往願望落空。

「我的腰骨做了手術。」

「我的心情壞透，家有喪事，現在趕回家中處理後事。」對不起，抱歉上述理由未能為閣下免費升艙。

有些乘客身份較特殊，例如明星、歌星、演員、知名政治人物或國際網紅，他們認為航空公司應該自動為他們免費升艙，但似乎這是他們一廂情願的想法。

如果想付款升艙，我建議大家提早到達機場。以我從加拿大飛往新加坡為例，如提前數天在網上付款，升艙費索價三萬多港元，但在機場辦理登機手續時，我提出付款升艙的要求，最後只付了8000港元。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰https://bit.ly/3sEeM3Q

TOPick推出「Band1學堂」，更多教育升學資訊︰https://bit.ly/3a6HT6T

相關文章

【親子旅行】家長欲慳機票錢抱2歲幼兒搭飛機　資深空姐︰不要心存僥倖
18:54 2022/08/24
【親子旅行】家長欲慳機票錢抱2歲幼兒搭飛機　資深空姐︰不要心存僥倖
8 個要求免費升艙的古怪理由
12:20 2015/09/20
8 個要求免費升艙的古怪理由
【免費升艙】偽造email指獲允upgrade商務艙 資深空姐爆網紅KOL被航空公司列入黑名單
11:10 2022/01/23
【免費升艙】偽造email指獲允upgrade商務艙 資深空姐爆網紅KOL被航空公司列入黑名單

你可能感興趣

【親子旅行】家長欲慳機票錢抱2歲幼兒搭飛機　資深空姐︰不要心存僥倖
18:54 2022/08/24
【親子旅行】家長欲慳機票錢抱2歲幼兒搭飛機　資深空姐︰不要心存僥倖
8 個要求免費升艙的古怪理由
12:20 2015/09/20
8 個要求免費升艙的古怪理由
【免費升艙】偽造email指獲允upgrade商務艙 資深空姐爆網紅KOL被航空公司列入黑名單
11:10 2022/01/23
【免費升艙】偽造email指獲允upgrade商務艙 資深空姐爆網紅KOL被航空公司列入黑名單
機場 機艙服務員 航空 加拿大 香港 新加坡航空

最高瀏覽

【癌症警號】女子3年瘦10公斤驚患末期胰臟癌　醫生揭胰臟癌唯一早期徵兆
15:22 2022/08/27
【癌症警號】女子3年瘦10公斤驚患末期胰臟癌　醫生揭胰臟癌唯一早期徵兆
【不孕危機】結婚5年不孕遭丈夫責備　32歲妻賭氣外遇懷胎證生育能力
17:30 2022/08/28
【不孕危機】結婚5年不孕遭丈夫責備　32歲妻賭氣外遇懷胎證生育能力
【林家謙演唱會】造型師寸爆稱無聽C AllStar　許廷鏗深夜發文道歉
11:45 2022/08/28
【林家謙演唱會】造型師寸爆稱無聽C AllStar　許廷鏗深夜發文道歉