【客艙升級】以不同理由免費升艙往往落空 資深空姐分享平價升艙實踐心得

▲ 《中國機長》劇照。

如果你要乘坐16小時的直航航班，你會馬上想到甚麼？

要舒適地度過16小時，最重要是為自己找到一個好座位。

有人會不停上網查看座位表，盡力為自己調位。我個人絕對不喜歡坐在靠近洗手間的位置，因為太吵、太臭、太多人聚集。

有人喜歡補錢，選坐靠近機艙逃生門的座位，因為可以讓雙腿伸展，出入自如，空間感十足，但這些座位不是靠近廚房便是靠近洗手間，非常嘈吵，不是我杯茶。

我也不會選擇經濟艙每個區域的第一排座位，這一排座位是預留給幼兒乘客，小朋友的哭鬧聲令人無法休息。我從香港飛往加拿大的航班，選擇了特級經濟艙座位，以為可以好好休息，沒料到同區域的一對孖女幼兒全程哭個不停。

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從加拿大飛往新加坡，我決定改坐商務艙。我並非新加坡航空的尊貴級會員，只能以真金白銀改換座位。

不少乘客希望免費升艙。最多人以生日、結婚紀念日或蜜月為由，希望獲得免費升艙，但往往願望落空。

「我的腰骨做了手術。」

「我的心情壞透，家有喪事，現在趕回家中處理後事。」對不起，抱歉上述理由未能為閣下免費升艙。

有些乘客身份較特殊，例如明星、歌星、演員、知名政治人物或國際網紅，他們認為航空公司應該自動為他們免費升艙，但似乎這是他們一廂情願的想法。

如果想付款升艙，我建議大家提早到達機場。以我從加拿大飛往新加坡為例，如提前數天在網上付款，升艙費索價三萬多港元，但在機場辦理登機手續時，我提出付款升艙的要求，最後只付了8000港元。

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