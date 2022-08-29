【食用安全】冰室外賣豬潤麵咬開呈鮮紅色　食客留陰影：豬潤刺身

▲ 有食客網上表示，在一間冰室外賣豬潤麵，咬開發現豬潤內呈鮮紅色。

生食食物或有一定風險，最近有食客網上表示，在一間冰室外賣豬潤麵，咬開發現豬潤內呈鮮紅色，令食客對最喜歡的豬潤麵留下陰影。本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾指出，所有內臟都會有寄生蟲，如果生食豬內臟，更有機會傳染肝炎病毒，應徹底煮熟方可進食。

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據Facebook群組「大埔 TAI PO」，有網民昨日（28日）上載了數張照片，顯示在一間冰室外賣豬潤麵，發現豬潤內呈鮮紅色，令事主忍不住形容是「豬潤刺身」。而事主在回應其他網民留言時稱，自己是進食到一半時才發現：

一開始冇睇食晒薄果d，係厚先咬開黎睇，已經食左一半…

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事主事後表示：「已經對我最鍾意既豬潤麵有陰影」帖文引來眾多網民議論，不少網民同意豬潤太生，點擊睇更多網民留言：

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醫生：生食豬內臟更可傳染肝炎病毒

本港腸胃肝臟科專科醫生吳昊曾受訪表示，基本上所有內臟都會有寄生蟲，如果生食豬內臟更有機會傳染肝炎病毒。至於寄生蟲中，有一種名為肝吸蟲，進入人體會生長在肝臟裡。一般有寄生蟲都不會立即有症狀，有機會人會慢慢消瘦、肚痛，最機會導致肝功能不好。

他建議，烹煮內臟時應用「煲」的方法，令內臟徹底煮熟。如果要以煎或燒的方法，就需要將內臟剪成簿片，確保有均勻受熱。

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責任編輯：羅嘉欣