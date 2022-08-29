【昆蟲出沒】村屋驚見「異形」戶主捉走放生　眼利網民揭真身是「鉤盲蛇」

▲ 村屋驚見「異形」戶主求教，眼利網民揭真實身份是「鉤盲蛇」。

夏天一到，不少蛇蟲鼠蟻便會伺機出動，稍一留心，隨時在家中便會見到牠們蹤影。一名家住村屋的男子早前於網上發帖指於家中房間突然出現一條身呈深啡色，身型狀似蚯蚓的物體於地上不斷爬行，並求教一眾網民知否是甚麼? 其中有網民隨即指昆蟲真身是一條「鉤盲蛇」。

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該男網民上周三（24日）在Facebook群組「香港滅蟲關注組」上載了長約6秒的短片，一條深啡色，呈反光狀，目測身長超過手掌的昆蟲異物於地上不斷爬行，男子手持紙巾輕輕一碰，即嚇得牠猛烈逃跑。他因此網上發帖求教。不過，男子其後回覆留言亦指網上查找資料後，相信是盲蛇，又指「捉咗已放生」。

喺屋企間房地下冇啦啦出現一條咁嘅蟲，有冇師兄知道係咩？

事件曝光後，隨即引來不少網民競猜，有人以「外星生物」形容，有人則以為蚯蚓，但亦有網民引述資料，指該生物其實是就「盲蛇」，有人更指盲蛇「好似話會帶來好運」。

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據團體「綠色力量」資料顯示，鉤盲蛇外表極像蚯蚓，但型態更像蛇，鋪滿細小鱗片，更加會不斷吐舌頭，是香港體型最小的蛇之一，，身長最多僅17厘米。因為喜愛穴居，長期棲身地下，因此演化出許多與一般蛇類相異的身體結構，但沒有如其他蛇類般擁有強而有力的口部或毒牙，以食用泥土中的螞蟻和白蟻維生。牠的尾部仍長有「角質刺」，遇襲時可以此戳對方，保護自己。

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責任編輯：羅嘉欣