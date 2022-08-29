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【離巢TVB】Ben Sir主持《最緊要正字》+《學是學非》入屋　歐陽偉豪分享最新動向

娛樂 12:07 2022/08/29

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Ben Sir已跟TVB完約。

本地粵語語言學家歐陽偉豪（Ben Sir）於過去十多年來與TVB多次合作，先後主持過《最緊要正字》、《學是學非》、《男人食堂》、《Ben Sir睇樓團》、《冇人性教育》，Ben Sir成功入屋並大受觀眾歡迎。

Ben Sir昨天（28日）於FB公布已離開TVB的消息，並預告未來新動向，獲得不少網民支持。

【春風化雨】「陳師奶」曾是Ben Sir上司？　歐陽偉豪孫慧蓮由學校同事到演藝界同行【有片】

最新影片：

離巢TVB

Ben Sir於FB寫道：

剛與 健吾 在discord做節目，他說沒太多人知道我與tvb完約，好，我再說。
我跟tvb已完約，就七一回顧當天。

【冇人性教育】黃紫恩從不被家人過問收入　Jojo愛女追男：喜歡就是要說出來

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未來動向

他分享最新的想法，

往後我感興趣的創作方向有兩個：
戲劇性：“教育風雲”，内容以我30年來在各級教書的經驗爲故事材料，以喜劇的風格，凸顯教育光怪陸離，學校矛盾虛偽的一面，帶出我們的教育將來是有希望的。風格可參考：炸鷄特攻隊、上流寄生族、作死不離三兄弟、出貓特攻隊。
非戲劇性：“全球廣東話大曬冷”比較不同地方的廣東話有什麽分別，例如：檀香山還有六七十年代的舊粵語？溫哥華唐人街還講粵語？馬來西亞檳城的廣東話又如何？大灣區東莞的娛樂事業使用哪樣的廣東話？有廣東話的地區是否都有粵語粗口？
有興趣的朋友可以隨時跟我交流，衝擊思維。
#bensir #健吾

Ben Sir自2004年開始為TVB主持節目，當時的他為香港中文大學中國語言及文學系高級講師，直到2017年，Ben Sir辭任講師職務，逐漸轉型為節目主持人、演員、YouTuber，並曾於2021年4月至2022年7月期間簽約TVB。

他昨天宣布已跟TVB完約，且有了新的發展方向。

撰文 : TOPick柴犬動

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