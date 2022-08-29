【宴會快測】黃家和：中秋節生意未受影響　酒樓負責人批新令無助控制疫情

▲ 政府收緊防疫措施，出席宴會人士，出示即日快測陰性結果證明。（曾耀輝摄）

參與8人以上宴會須出示快測陰性結果昨日（29日）起實施，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，新令實行首日食客普遍願意配合， 但部分市民還沒習慣新措施，亦有人不知道只需出示檢測結果的照片，攜帶整支檢測棒到食肆作為證明。

黃家和在電台節目《千禧年代》指，有食肆反映昨日有市民忘記進行快測，其後向顧客即場提供快速檢測包。被問到有部分食肆為未有進行快測的食客，提供專用房間，讓他們即場進行快測，情況是否不理想，黃表示顧客在家先做快測最理想，但認為措施始終實行不久，不論食肆還是市民都需要時間適應。

他補充， 中秋節已有2至3成訂座， 暫時未見有食肆反映生意因快測安排實施而下跌， 相信未來一周市民會習慣有關安排。他又稱，快測的主要法律責任在於食客，相信食肆不會替顧客作違例安排。

酒樓負責人批政策無助控制疫情

有飲食集團負責人張家豪表示，部分參加宴會的食客有做快測，但忘記在檢測棒寫上姓名、日期等資料，無法核對身份，食客要即場進行快測，造成不便。他指出，旗下的酒樓會安排未做快測的食客到露台完成，但擔心一般食肆未必有足夠空間，分隔地方讓客人完成快測，質疑政策對控制疫情沒有幫助。

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記者：陳麗娜